Pronóstico del Clima Hoy 3 de Agosto en México: ¿En qué Estados Habrá Lluvias Fuertes?

Para este lunes 3 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas en 15 estados, debido a la persistencia del monzón mexicano y la onda tropical número 24.

Las precipitaciones serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión en el noreste del país y la inestabilidad atmosférica.

El sistema frontal se desplazará sobre la península de Yucatán, donde generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes.

Todos esos fenómenos causarán precipitaciones en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio mexicano.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y sureste), Jalisco (este y oeste), Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur), Guanajuato, Colima, Michoacán (norte), Querétaro (suroeste), Estado de México (noroeste) y Guerrero (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

¿Dónde habrá calor?

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en:

Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (oeste)

Oaxaca (este y sur)

Chiapas (centro y oeste)

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

De 40 a 45 °C : Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (centro).

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma.

Durante la tarde, el ambiente será cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México.

Mientras que en el noroeste del Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 22 a 24 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

ASJ