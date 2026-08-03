Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 3 de Agosto en México: ¿En qué Estados Habrá Lluvias Fuertes?

Las precipitaciones serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

LluviasPara el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado. Foto: Cuartoscuro.

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¡Atención! Lluvias intensas y calor extremo en México. Baja California y Sonora superarán los 45 °C, mientras que 15 estados verán lluvias fuertes. Infórmate sobre el clima en tu región.

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