México Lidera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo Va el Medallero Hoy?

Con ocho medallas de oro conseguidas el domingo 2 de agosto, México aumentó su palmarés como líder del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las victorias en medio maratón, marcha, clavados y pistola.

También se anotó una medalla de plata tras perder la final del baloncesto femenino contra Puerto Rico.

La jornada inició al amanecer con el medio maratón, celebrada en el malecón de Santo Domingo, donde en la categoría masculina se impuso el dominicano Álvaro Abreu para alegría de los locales, quien con un tiempo de 1h02:48 consiguió batir el récord de los Juegos cuyo dueño era el guatemalteco Alberto González Mindez con 1h03:50 (2023).

La plata la consiguió Alberto González para Guatemala y el bronce el puertorriqueño Héctor Pagán.

Los mexicanos que brillaron el 2 de agosto

En esa prueba, en modalidad femenina, las mexicanas Laura Galván (oro) y Adela Honorato (plata) destaparon el tarro de las preseas para su país en el día domingo, seguidas de la guatemalteca Viviana Aroche.

Galván, con un tiempo de 1h13:43, también batió el récord Centroamericano y del Caribe, que lo ocupaba la marca de la venezolana Joselyn Brea (1h15:04) conseguido en 2023.

En ese mismo escenario, que tuvo como punto de partida el emblemático obelisco 'macho' de la ciudad, discurrió el medio maratón de marcha, con dominio en el podio por parte de los mexicanos.

En categoría masculina el mexicano Ricardo Ortiz consiguió el oro, seguido del colombiano Eider Arévalo y el también mexicano Roberto Vázquez.

Este dominio mexicano se extendió también a las instalaciones acuáticas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde tuvo lugar la prueba de clavados.

En el 10 metros plataforma masculino conquistó la presea de oro el mexicano Randal Willars, seguido de su compatriota Emilio Treviño (plata), y del venezolano Jesús González (bronce).

Además, en la prueba de 10 metros plataforma sincronizada, a nivel masculino, venció la pareja mexicana de Willars y Treviño, en tanto que el segundo lugar fue para los cubanos Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, y el bronce lo consiguieron los colombianos Sebastián Villa y Alejandro Solarte.

Por su parte, en el 3m trampolín femenino, las mejores clavadistas fueron la mexicana Zyanya Parra (oro), la colombiana Daniela Zapata (plata) y la mexicana Rut Paez (bronce).

🥇🇲🇽 ¡El dominio mexicano continúa!



Con 250 medallas, México se mantiene como líder absoluto de #SantoDomingo2026 y cada competencia confirma el gran momento que vive nuestra delegación.#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/H29chQpLB2 — CONADE (@conadeoficial) August 3, 2026

¿Cómo va el Medallero de los JCC 2026?

Si bien México sumó medallas, Venezuela y Colombia conquistaron oro en pistola de aire 10m por equipos y ciclismo en ruta el domingo 2 de agosto. Hasta el cierre de la jornada así se estableció el medallero.

México. Oro: 112. Plata: 77. Bronce: 61. Colombia. Oro: 55. Plata: 65. Bronce: 42. Cuba. Oro: 28. Plata: 20. Bronce: 32. Venezuela. Oro: 19. Plata: 32. Bronce: 61. Puerto Rico. Oro: 15. Plata: 20. Bronce: 28. República Dominicana. Oro: 13. Plata: 17. Bronce: 44. Guatemala. Oro: 10. Plata: 19. Bronce: 20. El Salvador. Oro: 6. Plata: 3. Bronce: 9. Costa Rica. Oro: 5. Plata: 4. Bronce: 11. Trinidad y Tobago. Oro: 5. Plata: 2. Bronce: 8.

ASJ