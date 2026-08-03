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México Lidera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ¿Cómo Va el Medallero Hoy?

Venezuela y Colombia sumaron preseas, pero quedan muy lejos del primer lugar en la clasificación general

JCC 2026Si bien México sumó medallas, Venezuela y Colombia conquistaron oro en pistola de aire 10m por equipos y ciclismo en ruta. Foto: AP.

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¡México arrasa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026! Con 112 oros, lidera el medallero. Descubre cómo se destacan en atletismo y clavados.

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