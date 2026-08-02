¿Cómo le Fue a Romina Hinojosa en la Etapa 2 del Tour de Francia Femenil 2026?

La ciclista mexicana Romina Hinojosa, perteneciente al equipo Lotto-Intermarché, finalizó la etapa 2 del Tour de Francia Femenil, siendo la primera mujer nacida en México en conseguirlo. La neerlandesa Lorena Wiebes se llevó la victoria y retuvo el maillot amarillo del lidertato en la clasificación general, cruzando la meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 42 minutos y 8 segundos. Por su parte, la tamaulipeca logró mantenerse dentro del pelotón en el recorrido de 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra.

Hinojosa cruzó la meta en la penúltima posición (138) en una etapa que estuvo marcada por el retiro de tres de sus compañeras. Ebras Elisabeth, Meert Marieke y Ervloet Sterre abandonaron por el esfuerzo extremo del certamen y caídas previas, haciendo aún más complicado que la mexicana y su otra compañera, Dina Boels, con quien se abrazó entre lágrimas al final de la prueba.

La participación de la mexicana Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil dejó una de las imágenes más emotivas de la segunda etapa. Con el tiempo límite a punto de expirar, ambas ciclistas cruzaron la meta tomadas de la mano, culminando una extenuante jornada.

Romina Hinojosa 🫂 Dina Boels 🥺



We experienced one of the hardest days in Tour de France Femmes, losing 3 riders.



Dina and Romina fought together for 60 kilometers to finish within time limits and they made it 🫶 pic.twitter.com/jlAEt4CqAb — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 2, 2026

¿Quién es Romina Hinojosa?

Romina Hinojosa es una ciclista mexicana que actualmente corre para el equipo Lotto-Intermarché. Con apenas 23 años de edad se convertirá en la primera mexicana en competir en el Tour de Francia Femenino. Obtuvo el segundo lugar en una etapa del Giro Mediterráneo Rosa, así como el decimoctavo puesto en la Vuelta a Portugal.

Recordemos que El Tour de Francia Femenino cuenta con un recorrido total de 1,174.5 kilómetros, divididos en 9 etapas y se correrá del 1 al 9 de agosto.