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¿Cómo le Fue a Romina Hinojosa en la Etapa 2 del Tour de Francia Femenil 2026?

La ciclista mexicana Romina Hinojosa continúa haciendo historia en el Tour de Francia Femenil 2026 con el equipo Lotto-Intermarché

Romina Hinojosa, ciclista mexicanaFoto: X (@LottoIntermarch)
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