Romina Hinojosa Dice que Etapa 1 del TdFF Fue Brutal y Espera Inspirar a Más Ciclistas
La mexicana agradeció el apoyo de sus paisanos a lo largo del trayecto, que comenzó y terminó en Lausana, Suiza; este domingo sigue una jornada de media montaña
La mexicana confió en adaptarse mejor y tener un buen desempeño en las etapas faltantes. Foto: X | @LottoIntermarch.
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Romina Hinojosa, la primera mexicana en el Tour de Francia Femenil, describe su debut como brutal pero inspirador. Conoce cómo enfrentó los desafíos en Lausana y su deseo de motivar a futuras ciclistas.
Romina Hinojosa contó su experiencia luego de terminar la primera etapa del Tour de Francia Femenil 2026 (TdFF), en el que hizo historia como la primera ciclista mexicana en correr en la máxima competencia del ciclismo internacional.
Luego de rodar 138 km, la corredora del Lotto-Intermarché Ladies dijo que fue un debut "brutal", pero calificó su participación como un honor y se dijo deseosa de poder inspirar a las futuras pedalistas del país.
"La verdad es un honor. Sí, soy la primera de la versión nueva del Tour de France femenino, pero habían unas versiones anteriores que sí tuvimos algunas participaciones, pero en esta versión de ya con el nombre oficial del Tour de France Femmes, la verdad es un honor", dijo.
"Es algo muy padre que sí que pues lo voy a poder contar a mis futuros hijos y espero poder inspirar a nuevas generaciones para que lo hagan mejor que yo, de verdad. Esa es mi meta", indicó en un video difundido por su equipo.
Asimismo, agradeció el apoyo de los mexicanos a lo largo del trayecto, que comenzó y terminó en Lausana, Suiza, este sábado 1 de agosto. La nacida en Tampico, Tamaulipas, dijo que resintió un poco el calor, como en su país, y la dificultad de la etapa llana.
"Hoy era plana entre comillas porque tenía 1,800 de desnivel, entonces yo no sé qué es plano para los de Francia, pero bueno. Pero
sí hubo tres subidas de tercera categoría
y una aquí al final, de cuarta", señaló.
"La verdad es que estuvo brutal, como debe ser, es el Tour de Francia y pues estoy emocionada para los días que vienen para sentirme un poco mejor cada vez", añadió sobre las ocho etapas restantes.
Hinojosa indicó que escucha todo el apoyo de la afición y eso la anima para seguir adelante. Contó que con el paso de las jornadas podrá adaptarse mejor.
"De verdad, muchísimas gracias, escucho todo, veo todo y me animan mucho. A lo mejor no puedo responder porque estoy concentrada, pero que sepan que los escucho y me animan todos los días. Gracias, de verdad", concluyó tras la Etapa 1.
¿Cómo le fue en la Etapa 1?
La neerlandesa Lorena Wiebes se llevó la victoria en la primera etapa del Tour de France Femmes, y se convirtió en la primera líder de la carrera al vestir el maillot amarillo.
La ciclista de 27 años superó al sprint a la mauriciana Kim Le Court, quien terminó en segundo lugar, mientras que la campeona de Europa, Demi Vollering, completó el podio.
Otras aspirantes a la clasificación general, como Paula Blasi y la compañera de equipo de Wiebes, Anna van der Breggen, cedieron ocho segundos adicionales respecto a Vollering al cruzar la meta en los puestos 12 y 13.
Las dos últimas campeonas de la prueba, Pauline Ferrand-Prévot y Kasia Niewiadoma, finalizaron en octavo y noveno lugar, respectivamente, con el mismo tiempo que la ganadora de la etapa.
Al inicio de la jornada, cuatro ciclistas protagonizaron la fuga del día: la checa Nikola Noskova, la española Idoia Eraso, la neerlandesa Maud Rijnbeek y la francesa Océane Mahé. Las escapadas llegaron a tener una ventaja máxima de seis minutos, pero fueron alcanzadas por el pelotón cuando restaban 6 kilómetros para la meta.
🇲🇽 Romina Hinojosa: "It's an honour to represent Mexico in the Tour de France Femmes. I hope to inspire future generations. It's my goal."
La española Blasi lidera la clasificación de las más jóvenes y porta el maillot blanco.
Romina Hinojosa terminó en la posición 130, al cruzar 14 minutos y 54 segundos después de la neerlandesa. Corrió la etapa inicial del TdFF en 3 horas, 44 minutos y 5 segundos.
La segunda etapa, que se disputará este domingo 2 de agosto, seguirá desarrollándose en Suiza. Será un recorrido de 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra, con un perfil de media montaña.
El recorrido por los soleados viñedos suizos volverá a incluir una serie de ascensos cortos, pero cuando la carrera se acerque a Ginebra —que recibe al Tour por primera vez desde 1990— es probable que el pelotón se reorganice para buscar el primer sprint masivo.
No son las condiciones más favorables para la mexicana, quien se ha desarrollado mejor como escaladora. No obstante, ya escribió la primera página para el ciclismo femenil del país y le quedan ocho jornadas más para mejorar su desempeño.