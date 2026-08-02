Romina Hinojosa Dice que Etapa 1 del TdFF Fue Brutal y Espera Inspirar a Más Ciclistas

Romina Hinojosa contó su experiencia luego de terminar la primera etapa del Tour de Francia Femenil 2026 (TdFF), en el que hizo historia como la primera ciclista mexicana en correr en la máxima competencia del ciclismo internacional.

Luego de rodar 138 km, la corredora del Lotto-Intermarché Ladies dijo que fue un debut "brutal", pero calificó su participación como un honor y se dijo deseosa de poder inspirar a las futuras pedalistas del país.

"La verdad es un honor. Sí, soy la primera de la versión nueva del Tour de France femenino, pero habían unas versiones anteriores que sí tuvimos algunas participaciones, pero en esta versión de ya con el nombre oficial del Tour de France Femmes, la verdad es un honor", dijo.

"Es algo muy padre que sí que pues lo voy a poder contar a mis futuros hijos y espero poder inspirar a nuevas generaciones para que lo hagan mejor que yo, de verdad. Esa es mi meta", indicó en un video difundido por su equipo.

Asimismo, agradeció el apoyo de los mexicanos a lo largo del trayecto, que comenzó y terminó en Lausana, Suiza, este sábado 1 de agosto. La nacida en Tampico, Tamaulipas, dijo que resintió un poco el calor, como en su país, y la dificultad de la etapa llana.