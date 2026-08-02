Deportes

Romina Hinojosa Dice que Etapa 1 del TdFF Fue Brutal y Espera Inspirar a Más Ciclistas

La mexicana agradeció el apoyo de sus paisanos a lo largo del trayecto, que comenzó y terminó en Lausana, Suiza; este domingo sigue una jornada de media montaña

Romina HinojosaLa mexicana confió en adaptarse mejor y tener un buen desempeño en las etapas faltantes. Foto: X | @LottoIntermarch.

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Romina Hinojosa, la primera mexicana en el Tour de Francia Femenil, describe su debut como brutal pero inspirador. Conoce cómo enfrentó los desafíos en Lausana y su deseo de motivar a futuras ciclistas.

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