Homicidios

Sigue Prófugo Hombre que Atropelló y Mató a su Suegra en Apodaca, Nuevo León

Las autoridades continúan con la búsqueda de Kevin 'N', prófugo de la justicia, tras arrollar a su cuñado y su suegra, dejando al joven herido y a la madre de su pareja sin vida

Colonia donde atropellaron y mataron a suegra en ApodacaLa pluma de la caseta de acceso a la colonia Paseo de los Nogales continúa dañada y sin reparar como parte de las evidencias. Foto: N+

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Kevin 'N' sigue prófugo tras atropellar a su suegra y cuñado en Apodaca. Las autoridades analizan videos de seguridad para localizarlo. La comunidad espera justicia.

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