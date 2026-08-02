Sigue Prófugo Hombre que Atropelló y Mató a su Suegra en Apodaca, Nuevo León

A más de 48 horas de que se registraron los hechos en la colonia Paseo de los Nogales, en Apodaca, el presunto responsable de haber embestido y arrollado intencionalmente a su suegra y a su cuñado continúa prófugo de la justicia.

Mientras las autoridades intensifican su búsqueda, elementos de la policía ministerial continúan con el análisis minucioso de los videos de cámaras de seguridad del sector que captaron el momento exacto en que Kevin "N" realizó el ataque. Estas imágenes forman parte clave de la carpeta de investigación para reconstruir la secuencia de los hechos y concretar la localización del agresor.

En el sitio del altercado, la huella del impacto sigue siendo visible. La pluma de la caseta de acceso a la colonia Paseo de los Nogales continúa dañada y sin reparar, evidencia del momento en que el sospechoso derribó la barra metálica a bordo de su camioneta para darse a la fuga dejando a Nancy Liliana Pérez, de 45 años de edad, sin vida.

Continúa en el hospital hijo de suegra atropellada

Mientras tanto, Carlos Abraham Molina de 18 años de edad, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado al hospital de la colonia Paseo de los Nogales. Hasta el momento, las autoridades de salud y ministeriales no han emitido una actualización oficial sobre su estado de salud y el estatus de la investigación.

Mientras las investigaciones avanzan por parte de las autoridades para dar con el responsable de esta tragedia, hoy la consternación sigue presente entre los vecinos. Un hecho de violencia familiar que marcó a toda la comunidad y dejó de luto a una familia que hoy siguen en espera de justicia.

Con información de Adriana Garcino | N+

SHH