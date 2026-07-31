Hombre Atropella y Mata a su Suegra y Cuñado tras Discusión en Apodaca, Nuevo León

Una mujer perdió la vida después de ser atropellada por su yerno presuntamente tras una discusión de pareja en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El pleito familiar que terminó en tragedia ocurrió cerca de las 08:00 de la noche del jueves 30 de julio.

Tanto la discusión a golpes del presunto responsable con su cuñado, como el atropello del joven y la suegra, quedaron grabados por cámaras de seguridad ubicadas en el cruce de las calles camino Real y Chopo, en la colonia Paseo del Nogal, justo en la caseta donde ingresan los vehículos.

En las imágenes se observa al yerno subir a su auto y arrancar con dirección a donde se encontraba su cuñado y su suegra, quienes fueron arrollados en la entrada de la colonia. La mujer, identificada como Nancy Liliana Pérez murió, mientras que su hijo, Carlos, resultó gravemente herido.

Así fue el momento del atropello en la colonia Paseo del Nogal

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de nombre Melanie presuntamente discutió con su pareja mientras se encontraban arriba de una camioneta. Tras salir molesta, le pidió a su hermano que pasara a recogerla, y ya en el trayecto se percataron que el novio de la joven los seguía.

Es en el cruce de las calles camino Real y Chopo de la colonia Paseo del Nogal, en el municipio de Apodaca, donde el hermano, identificado como Carlos, cruza la pluma, baja y se enfrentan a golpes con su cuñado. En el video grabado por las cámaras de seguridad se ve los vecinos intervenir para intentar separarlos, al igual que la mamá de los jovenes.

Luego de separarse, la pareja de Melanie sube a su camioneta y arranca, tira la pluma de acceso y embiste a su cuñado y su suegra que estaban por subirse al auto, posteriormente, el yerno huye a toda velocidad. Las dos víctimas del atropello fueron llevados de inmediato a la Clínica 21 del IMSS, donde minutos más tarde reportaron la muerte de Nancy Liliana Pérez, la madre de Melanie y Carlos.

Continúan investigaciones tras atropello y muerte de suegra

La mañana del viernes 31 de julio, agentes ministeriales llegaron al lugar de los hechos en la colonia Paseo del Nogal, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, para comenzar con la investigación correspondiente. En el sitio aún se encontraban las plumas de acceso destrozadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado de salud actual de Carlos. Cabe mencionar que hace cuatro años, esta misma familia vivió otra tragedia cuando el joven que se encuentra hospitalizado disparó por accidente mientras manipulaba un arma, la bala le dio a su padre, quien perdió la vida al instante.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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