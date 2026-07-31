Homicidios

Hombre Atropella y Mata a su Suegra y Cuñado tras Discusión en Apodaca, Nuevo León

Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que el yerno subió a la camioneta y atropelló a su suegra y su cuñado después de discutir a golpes

Video hombre atropella y mata a su suegra en ApodacaLa discusión a golpes y el atropello quedaron captados por las cámaras de seguridad. Foto: Luis Mendoza

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Discusión familiar termina en tragedia: un hombre atropella a su suegra y cuñado en Apodaca. La mujer falleció y el joven está herido. Detalles de este impactante suceso.

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