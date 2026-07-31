Seguridad

Abaten a 5 Presuntos Delincuentes en Enfrentamiento con Fuerza Civil en Los Ramones, Nuevo León

Un enfrentamiento armado entre elementos de Fuerza Civil y un grupo de civiles armados dejó un saldo preliminar de cinco presuntos delincuentes abatidos.

Fuerza Civil de Nuevo León5 abatidos en enfrentamiento. Foto: archivo N+

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Impactante enfrentamiento en Los Ramones: Fuerza Civil abate a 5 presuntos delincuentes. Se incautaron armas y vehículos. Conoce los detalles y las medidas de seguridad en la zona.

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