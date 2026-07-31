Abaten a 5 Presuntos Delincuentes en Enfrentamiento con Fuerza Civil en Los Ramones, Nuevo León

Un operativo de Fuerza Civil derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo preliminar cinco presuntos delincuentes abatidos, además del aseguramiento de cinco armas largas, dos vehículos y diverso equipo táctico y balístico, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes 31 de julio sobre la carretera libre a Reynosa, a la altura de la comunidad de Los Empalmes, cerca del entronque hacia la autopista que conecta con Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, los elementos estatales realizaban un dispositivo de seguridad cuando detectaron un grupo de hombres armados que se desplazaban en camionetas. Al marcarles el alto, los sospechosos presuntamente respondieron con disparos, lo que provocó el intercambio de fuego.

Abaten a 5 presuntos delincuentes

Tras el enfrentamiento, las autoridades confirmaron la muerte de cinco presuntos integrantes del grupo armado, así como el aseguramiento del armamento, vehículos y equipo utilizado por los agresores.

La Secretaría de Seguridad informó además que uno de los abatidos había sido detenido meses atrás, pero posteriormente recuperó su libertad por determinación de un juez federal. Según los reportes, habría sido uno de los hombres que abrió fuego contra los elementos de Fuerza Civil durante el operativo.

Como medida preventiva, las autoridades implementaron un cierre temporal de la carretera libre a Reynosa, mientras personal de seguridad y servicios periciales realizaban las diligencias correspondientes. Asimismo, algunos establecimientos ubicados en la zona suspendieron actividades por recomendación de las autoridades para evitar poner en riesgo a la población.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas que se dirigen hacia Tamaulipas o la frontera con Estados Unidos a mantenerse atentos a los reportes oficiales y considerar rutas alternas o esperar a que la circulación sea restablecida.