Homicidios

Vinculan a Proceso a Eduardo 'N', como Presunto Responsable de Homicidio Doloso en Cuitláhuac

Un hombre identificado como Eduardo Francisco 'N', fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso calificado en Cuitláhuac

Vinculan a proceso a presunto responsable de homicidio doloso calificado en CuitláhuacFue vinculado a proceso un presunto responsable de homicidio doloso calificado en Cuitláhuac. Foto: FGE

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Eduardo 'N' enfrenta proceso por homicidio en Cuitláhuac. La Fiscalía de Córdoba asegura que hay pruebas suficientes.

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