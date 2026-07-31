Vinculan a Proceso a Eduardo 'N', como Presunto Responsable de Homicidio Doloso en Cuitláhuac

La Fiscalía Regional de Córdoba, obtuvo la vinculación a proceso de Eduardo Francisco 'N', señalado como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado por hechos ocurridos en el municipio de Cuitláhuac, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con la autoridad, un juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal, por un crimen registrado el pasado 15 de marzo de 2026, en un camino entre las comunidades de Mata Larga y Corral de Piedra.

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Además de lo ya mencionado, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual permanecerá vigente mientras se desarrolla el proceso penal 254/2026. La Fiscalía recordó que esta resolución no representa una sentencia condenatoria y que el imputado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista un fallo definitivo.

Fiscalía realiza imputación contra presunto responsable de homicidio doloso calificado en Fortín

La Fiscalía Regional de la ciudad de Córdoba, formuló la imputación ante la autoridad judicial en contra de Leonardo N, señalado como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado. De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 10 de Mayo en la colonia Santa Leticia perteneciente a Fortín, cuando presuntamente atropelló de forma intencional a Hiram Álvarez, conocido como “El Barbas”, provocándole lesiones que le causaron fallecimiento.

En audiencia inicial, la Fiscalía formuló la imputación correspondiente y la instancia judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva a oficiosa en el proceso penal 421/2026.

Dictan prisión preventiva a director de periódico local por conducir vehículo con reporte de robo

Se le dictó la prisión preventiva justificada contra Omar “N”, señalado por la presunta detentación de un vehículo con reporte de robo, en Córdoba. Se trata de el director de un periódico local de la ciudad, el cual fue detenido el pasado 24 de julio.

Elementos de la Policía Estatal realizaron la detención sobre el bulevar Tratados de Córdoba, en la colonia La Posta, cuando conducía una unidad que presuntamente contaba con reporte de robo en el estado de Puebla.