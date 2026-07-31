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Bárbara de Regil Quiere ser 'Wonder Woman', Pero Comete un Error que se Hace Viral

Bárbara de Regil se ofreció para interpretar a Wonder Woman, pero cometió un error que la hizo viral en internet.

barbara-de-regil-wonder-woman-error-viral-marvel-dcFoto: Getty Images

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Bárbara de Regil quiere ser Wonder Woman, pero comete un error viral al pedirle el papel a Marvel en lugar de DC.

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