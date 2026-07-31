Bárbara de Regil Quiere ser 'Wonder Woman', Pero Comete un Error que se Hace Viral

Bárbara de Regil volvió a ser noticia, ahora por un error que los fans de la cultura pop y los superhéroes decidieron no dejar pasar.

"Ya estoy preparada, ya sé pelear, ya traigo el cuerpo"

Todo ocurrió durante una entrevista con un medio mexicano, donde le preguntaron a la actriz qué personaje de superhéroes le gustaría interpretar algún día.

Sin dudarlo, De Regil respondió que siempre ha sentido una conexión especial con Wonder Woman, personaje que, contó, ha elegido como disfraz en varias ocasiones para Halloween y celebraciones de cumpleaños.

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La protagonista de Rosario Tijeras aprovechó también para lanzar un mensaje directo a los estudios, argumentando que su condición física y su entrenamiento la tienen lista para un papel de acción:

"Yo repito, Marvel aquí estoy, ya estoy preparada, ya sé pelear, ya traigo el cuerpo, nada más falta que me hablen."

El error: le pidió el papel al estudio equivocado

El problema es que Wonder Woman no pertenece a Marvel, sino a DC Cómics, y ambas casas de estudios manejan universos y franquicias completamente separados en el cine de superhéroes.

La Mujer Maravilla forma parte de la llamada "Trinidad" de DC, junto con Batman y Superman, por lo que la confusión resultó especialmente notoria para los seguidores más informados del género.

El clip se viralizó casi de inmediato y generó chistes y críticas. Algunos usuarios bromearon con la idea de que Marvel "le prestara" a DC uno de sus personajes más icónicos.