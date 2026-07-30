¿A Qué Hora Votar con VIX en La Casa de los Famosos Hoy 30 de Julio 2026 para Salvar Nominados?

Recién empezaron las primeras votaciones de la cuarta temporada y este jueves 30 de julio el público va a poder sumar más votos en ViX para algunos de los integrantes que quedaron nominados de La Casa de los Famosos México 2026, por eso acá te decimos a qué hora se va a poder votar en línea, a través de la página oficial del programa.
¿A qué hora son las votaciones en ViX de La Casa de los Famosos hoy 30 de julio 2026?
El público va a poder emitir su voto este jueves 30 de julio en tres horarios diferentes: durante la pregala, la gala y postgala de La Casa de los Famosos:
Pregala: La votación se abre a las 21:30 horas (9:30 de la noche, tiempo del centro de México).
Gala diaria: Los votos inician a las 22:00 horas (10 de la noche, tiempo del centro de México).
Postgala: Se vota a partir de las 23:00 horas (11 de la noche, tiempo del centro de México) y hasta las 00:00 horas.
¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?
Si el público de México o Latinoamérica cuenta con su suscripción de ViX Premium pueden votar hasta 10 veces por día. Para hacer válido este derecho en las votaciones, se deben seguir los siguientes pasos:
Abre la cámara de tu celular.
Enfoca el código QR en cuanto aparezca en la pantalla durante las emisiones y galas de La Casa de los Famosos en ViX o en la señal de TV abierta.
Abre el enlace que aparecerá en tu teléfono.
Vota por tu habitante favorito y si tienes ViX Premium ingresa con tu cuenta para votar hasta 10 veces por día.
Los miércoles, jueves, viernes y domingo son los días en que van a estar abiertas las votaciones de La Casa de los Famosos 2026, por eso es importante que el público salve a su nominado favorito en la cuarta temporada del reality show en México.