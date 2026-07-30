¿A Qué Hora Votar con VIX en La Casa de los Famosos Hoy 30 de Julio 2026 para Salvar Nominados?

Recién empezaron las primeras votaciones de la cuarta temporada y este jueves 30 de julio el público va a poder sumar más votos en ViX para algunos de los integrantes que quedaron nominados de La Casa de los Famosos México 2026, por eso acá te decimos a qué hora se va a poder votar en línea, a través de la página oficial del programa.

Si te perdiste la gala de ayer, en una nota ya te mostramos quiénes fueron los nominados de La Casa de los Famosos 2026 en la semana 1. Además, te contamos cómo se vota con o sin ViX Premium, pues el número de votos que tiene cada persona puede variar si están suscritos a la plataforma de streaming.

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¿A qué hora son las votaciones en ViX de La Casa de los Famosos hoy 30 de julio 2026?

El público va a poder emitir su voto este jueves 30 de julio en tres horarios diferentes: durante la pregala, la gala y postgala de La Casa de los Famosos:

Pregala: La votación se abre a las 21:30 horas (9:30 de la noche, tiempo del centro de México).

Gala diaria: Los votos inician a las 22:00 horas (10 de la noche, tiempo del centro de México).

Postgala: Se vota a partir de las 23:00 horas (11 de la noche, tiempo del centro de México) y hasta las 00:00 horas.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?

Si el público de México o Latinoamérica cuenta con su suscripción de ViX Premium pueden votar hasta 10 veces por día. Para hacer válido este derecho en las votaciones, se deben seguir los siguientes pasos:

Abre la cámara de tu celular. Enfoca el código QR en cuanto aparezca en la pantalla durante las emisiones y galas de La Casa de los Famosos en ViX o en la señal de TV abierta. Abre el enlace que aparecerá en tu teléfono. Vota por tu habitante favorito y si tienes ViX Premium ingresa con tu cuenta para votar hasta 10 veces por día.

Los miércoles, jueves, viernes y domingo son los días en que van a estar abiertas las votaciones de La Casa de los Famosos 2026, por eso es importante que el público salve a su nominado favorito en la cuarta temporada del reality show en México.

AO