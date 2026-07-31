Descubren el 44 Nisa, Asteroide de 3 Cabezas en el Sistema Solar

Por primera vez se ha descubierto en el sistema solar un asteroide trilobulado, es decir con tres cabezas diferentes. Lo más llamativo es que este asteroide, 44 Nisa, fue visto por primera vez en 1857.

Nuevas observaciones determinaron que el asteroide 44 Nisa tiene tres cabezas separadas por valles.

El hallazgo fue hecho con observaciones del Gran Telescopio Binocular de Arizona y el Very Large Telescope ubicado en Chile.

44 Nisa y la importancia de ver nuevamente

Tendemos a creer que la ciencia depende de los “descubrimientos”, aquellos datos o hechos que eran desconocidos. Pero esta noción es errónea. En realidad la ciencia yace en la incesante comprobación de lo que ya se conoce.

La teoría de la relatividad o la mecánica cuántica son valiosas porque ofrecen predicciones útiles sobre el mundo. Y su veracidad es comprobada todos los días en tecnologías tan sofisticadas y contidianas como los sistemas GPS o los microprocesadores que permiten que funcionen nuestros móviles y computadoras.

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Más importante que observar un fenómeno es volver a mirarlo. Tal es el caso del asteroide 44 Nisa, un viejo compañero de los astrónomos modernos. Fue visto por primera vez en 1857 por el célebre astrónomo Hermann Goldschmidt, un alemán avecindado en París que descubrió y bautizó a varios de los principales objetos del cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte.

Nombró a Nisa, un asteroide de 70 kilómetros de diámetro, por la ninfa de la mitología griega. En lo sucesivo, 44 Nisa fue visto por cientos de astrónomos y por muchos de nuestros principales telescopios, como el Hubble.

Hasta hace unos meses, creíamos que 44 Nisa tenía una forma de papa, regular, con un solo lóbulo central. Nigún telescopio había ofrecido una idea distinta. Pero había que volver a mirar.

El telescopio trilobulado a la vista de todos

Ahora un equipo de astrónomos del Observatorio Lowell de Arizona, dirigido por Kate Minker, ha vuelto a mirar hacia 44 Nisa, pero esta vez lo hicieron como nadie lo había hecho antes.

Lo que han descubierto es que este asteroide es único en el sistema solar: es el único, descubierto hasta ahora, que tiene tres cabezas.

Los asteroides suele tener una forma de gota, unilobulado, o una forma de cacahuate, bilobulado, con dos partes diferenciadas. Aunque no se descartaba su existencia en el sistema solar, nunca se había observado un asteroide trilobulado.

Para realizar su hallazgo, los científicos usaron datos de dos observatorios, el Gran Telescopio Binocular, ubicado en Arizona, y el Very Large Telescope (el “Telescopio Muy Grande”), ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. Con estos datos, han conseguido la imagen más clara hasta la fecha de 44 Nisa y lo que han hallado son tres lóbulos diferenciados separados por valles.

El estudio con los resultados de esta investigación ha sido presentado ante la revista Astronomy & Astrophysics, pero ha sido alojado ya de forma pública en el repositorio ArXiv.