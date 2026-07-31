Astronomía

Descubren el 44 Nisa, Asteroide de 3 Cabezas en el Sistema Solar

Científicos descubrieron el primer asteroide trilobulado visto en el sistema solar, entre las órbitas de Marte y Júpiter

Asteroide tribulado 44 NisaAsteroide tribulado 44 Nisa. Foto: Large Binocular Telescope

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Por primera vez, un asteroide trilobulado es observado en el sistema solar. 44 Nisa desafía lo conocido con sus tres cabezas. ¿Qué más revelaron los telescopios?

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