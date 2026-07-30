Astronomía

Un eclipse de Sol y una Lluvia de Estrellas: Eventos Astronómicos de Agosto 2026

Agosto será el mes con los mejores eventos astronómicos de todo el 2026: habrá lluvia de estrellas, dos eclipses y el mejor día del año para admirar a Venus, ¿qué más podríamos pedir?

Eclipse total de Sol de 2024Estos son los eventos astronómicos de agosto del 2026. Foto: NASA

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Este agosto, el cielo nos regala un espectáculo único: eclipse total de Sol, lluvia de estrellas Perseidas y la mejor vista de Venus. Descubre por qué España es el mejor lugar para observarlo.

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Un Eclipse de Sol y una Lluvias de Estrellas en el Calendario de Eventos Astronómicos de Agosto 2026