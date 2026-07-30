Un eclipse de Sol y una Lluvia de Estrellas: Eventos Astronómicos de Agosto 2026

Agosto del 2026 tendrá varios de los eventos astronómicos más importantes de todo el 2026. En cuatro semanas tendremos el mejor día del año para ver a Venus, un eclipse lunar, la lluvia de estrellas Perseidas y un eclipse total de Sol.

Algunos eventos astronómicos ocurrirán juntos, como la lluvia de estrellas Perseidas que en Europa podrá verse al mismo tiempo que el eclipse de Sol.

Después del eclipse lunar de agosto de 2026 no veremos otro así hasta la Nochevieja de 2028.

12 de agosto: El eclipse de Sol

El primer evento astronómico de agosto será el más importante de todo el año. Se trata de “el rey” de los fenómenos celestes: un eclipse total de Sol.

El próximo 12 de agosto, una franja de Norteamérica, Europa y África podrán ver cómo el cielo se torna oscuro en pleno día. El mejor lugar del mundo para ver el eclipse total de Sol será España.

Eclipse de Sol desde la Estación Espacial Internacional. Foto: NASA

Cabe recordar que este mismo país volverá a ser una capital de los eclipses en 2027, pues tendrá en agosto de ese año el eclipse más largo del siglo, que durará 6 minutos.

12 y 13 de agosto: Lluvia de estrellas Perseidas

Aquellos afortunados que observen el eclipse total de Sol también podrán observar al mismo tiempo la lluvia de estrellas Perseidas. Esta es la lluvia de meteoros más querida por los aficionados a la astronomía porque ocurre en medio de las noches cálidas de verano.

Lluvia de estrellas Perseidas será el 12 de agosto. Foto: Reuters

Las Perseidas han estado activas desde el 17 de julio y continuarán hasta el 24 de agosto. No obstante, en ningún otro día Lágrimas de San Lorenzo alcanzarán las 100 centellas por hora.

15 de agosto: El mejor día del año para observar a Venus

La mayoría de la gente admira Venus sin saberlo. Aquella “estrella de la mañana” suele ser el primer o el último objeto que se admira en el amanecer o en el crepúsculo, según el momento de su ciclo.

Este 15 de agosto, Venus se encontrará en su punto de máxima elongación, lo que indica que es el día del año en que más lejos se encuentra del Sol en el cielo. Por ende, este es el mejor día del año para ver el planeta vecino.

Venus y la Luna en Jordania. Foto: Reuters

Y hay que aprovechar, porque el ciclo de Venus tiene 584 días, así que habrá que esperar un tiempo antes de ver así al planeta que los mexicas relacionaban con Quetzalcóatl.

27 de agosto: El último eclipse lunar del año

Esta será otra oportunidad única que no volverá a repetirse en más de un año. El 27 de agosto ocurrirá un eclipse parcial de Luna donde el 93% del satélite será cubierto por la sombra de la Tierra.

Eclipse lunar desde Mexicali. Foto: Reuters

Aunque no será propiamente una “Luna de Sangre”, sí podrá verse en tonos rojizos y anaranjados. No veremos otro eclipse de Luna así hasta el 31 de diciembre del 2028.

28 de agosto: Luna de Esturión

El mes cerrará con la Luna de Esturión, que indica que está llegando a su fin el verano. Esta luna llena llegará a su máximo brillo en la madrugada y nos prepara para la seguidilla de superlunas que veremos al final del año.

El cielo será emocionante en agosto del 2026. Lo único malo de tener tantos eventos astronómicos en un solo mes es que ahora septiembre se sentirá vacío en comparación.