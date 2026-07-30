Transporte público

Metro CDMX Usará Tecnología para Detectar Estaciones Saturadas; Así Funcionará

El Metro CDMX dio a conocer cómo aplicará la nueva tecnología para evitar estaciones saturadas en el transporte; estos son los detalles

El Metro CDMX implementará cámaras térmicas para evitar saturación de estacionesFoto: Metro CDMX
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+