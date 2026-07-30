Metro CDMX Usará Tecnología para Detectar Estaciones Saturadas; Así Funcionará

El Metro CDMX ahora usará cámaras térmicas para tratar de evitar las aglomeraciones en las estaciones con mayor afluencia en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), pero, ¿cómo funcionarán y dónde se implementarán?

De acuerdo con las autoridades del transporte público, este sistema basado en un semáforo de calor será de ayuda para que los usuarios puedan identificar en qué estaciones o rutas hay una gran concentración de personas.

Lo anterior servirá para que puedan decidir si esperan a que se normalice el flujo de pasajeros o buscan otras alternativas de movilidad, es decir, planear sus traslados.

Se prevé que esta nueva tecnología aplicada al Metro CDMX se ponga en marcha a partir de agosto de 2026, por lo que ya se preparan los mecanismos para iniciar el proceso con 20 cámaras térmicas. Pero, ¿cómo funcionarán y cómo sabrán los usuarios sobre qué estaciones están saturadas en tiempo real?

¿Cómo funcionarán las cámaras térmicas del Metro CDMX?

El Metro CDMX explicó cómo usarán las cámaras térmicas para que los usuarios puedan planear sus traslados prácticamente antes de ingresar al STC, así que toma nota, porque dicha herramienta podría ser de utilidad para tus rutinas.

Las autoridades señalaron que en total se instalarán 800 cámaras térmicas, las cuales detectarán el calor que emiten las personas a través de siluetas en diversos colores. El semáforo de color, que va del tono verde a morado, indicará en qué momento hay una gran afluencia de personas.

Esto servirá para que los usuarios determinen si es buena idea tomar esa ruta o cambiarla para evitar complicaciones para llegar a sus destinos.

Es importante destacar que las cámaras térmicas del Metro CDMX no registran rostros o cualquier otro dato que ponga en riesgo tu identidad; es decir, simplemente miden el calor que emite el cuerpo.

La instalación de los aparatos será en las Líneas 7, 2 y 3; no obstante, se prevé que el sistema se extienda a otras rutas que también presentan alta afluencia o problemas relacionados con la saturación. Para que los pasajeros puedan conocer los datos en tiempo real, la información se publicará en:

Página oficial del Metro CDMX

Cuenta de “X” (antes Twitter) del Metro CDMX

EPP