¿Qué Pasó en el Metro CDMX Hoy? Video del Incendio en Indios Verdes
Esta mañana, se reportó un incendio en las instalaciones del Metro
Esta mañana, se reportó un incendio en las instalaciones del Metro
La mañana de hoy, 23 de julio de 2026, hubo un incidente en el Metro CDMX, en N+ te compartimos qué pasó y el video del incendio en Indios Verdes.
Ocurrió un cortocircuito en los talleres de Ticomán del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde las llamas y la gran columna de humo se podían ver a varios metros de distancia.
El incidente movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil del Metro, quienes realizaron labores para controlar la situación y evitar mayores riesgos.
Considera que el servicio del Metro no fue suspendido en ninguna estación, por lo que brinda servicio de manera habitual.
Como consecuencia del incendio, el servicio de la Línea 1 del Cablebús fue suspendido de manera momentánea entre las estaciones Indios Verdes y Ticomán, debido a la interrupción del suministro de energía eléctrica.
Aunque el servicio volvió a operar, personal de emergencia permaneció en el área de vías y en el puesto de maniobras. Cabe señalar que el fuego quedó controlado después de la intervención de los cuerpos de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas a causa del incidente.
FBPT