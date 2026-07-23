Transporte público

¿Qué Pasó en el Metro CDMX Hoy? Video del Incendio en Indios Verdes

Esta mañana, se reportó un incendio en las instalaciones del Metro

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VIDEO | Momento del Cortocircuito en Talleres del Metro Indios Verdes en CDMX
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