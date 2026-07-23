¿Qué Pasó en el Metro CDMX Hoy? Video del Incendio en Indios Verdes

La mañana de hoy, 23 de julio de 2026, hubo un incidente en el Metro CDMX, en N+ te compartimos qué pasó y el video del incendio en Indios Verdes.

Ocurrió un cortocircuito en los talleres de Ticomán del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde las llamas y la gran columna de humo se podían ver a varios metros de distancia.