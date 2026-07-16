¿Cuándo Inicia Cierre de Estaciones en Línea 3 del Metro CDMX? Gobierno Explica Cómo Será

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que hará una remodelación profunda en la Línea 3 del Metro CDMX; en N+, te informamos cuando inician los cierres de estaciones por la transformación y modernización de la linea verde, que va de Universidad a Indios Verdes.

En N+, te decimos si por la millonaria inversión que requiere la remodelación de la Línea 3 aumentará el precio del Metro CDMX. Entérate aquí de todos los detalles sobre la tarifa vigente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿Que implica la remodelación de la Línea 3?

Llegó el turno de la remodelación de la linea 3 del Metro CDMX, que brinda servicio a 173 millones de usuarios y cuenta con 21 estaciones en total, las cuales conectan el sur de la Ciudad de México con la zona norte.

De acuerdo con las autoridades de CDMX, la transformación y modernización de la Línea 3 requiere una inversión de 40,000 millones de pesos y contempla 5 puntos clave:

Compra de 45 nuevos trenes.

Cambio del sistema de vías de toda la Línea 3.

Modernización de los sistemas eléctrico, electromecánico y contra incendios.

Transformación del sistema de control de trenes y señalización.

Todas las estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX serán rehabilitadas y modernizadas.

¿Cuándo inician cierres en estaciones de Línea 3 del Metro CDMX?

Autoridades del Gobierno de CDMX subrayaron que en 2026 no habrá cierres ni interrupciones del servicio en las estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX y que será hasta 2027 cuando inicien los trabajos para el cambio del sistema de vías de todas las estaciones.

Además, las autoridades de la capital del país mencionaron que los trabajos de remodelación se realizarán bajo un modelo que busca minimizar las afectaciones, cierres e interrupciones.

Para evitar afectaciones mayores, los trabajos de remodelación serán nocturnos y en fines de semana, principalmente.

En 2027, darán inicio los trabajos para el cambio de las vías de las 21 estaciones que conforman la Línea 3, a lo largo de sus 23 kilómetros de longitud.

RMT