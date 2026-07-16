¿Cuándo Inicia Cierre de Estaciones en Línea 3 del Metro CDMX? Gobierno Explica Cómo Será

Llega el turno de la Línea 3: Entérate de todos los detalles sobre la remodelación en estaciones del Metro CDMX

Estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMXEstación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención usuarios del Metro CDMX! La Línea 3 se moderniza con una inversión de 40,000 millones de pesos. Descubre cuándo inician los cierres y cómo afectará tu viaje.

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