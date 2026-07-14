Confirman Cierres en Línea 3 del Metro CDMX: ¿Qué Días Suspenderán Servicio en las Estaciones?

Aquí te informamos lo que se sabe sobre el cierre de las estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX, que será remodelada de forma integral

Línea 3 del Metro CDMXLínea 3 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Línea 3 del Metro CDMX se transformará con una inversión millonaria. Conoce los detalles de los cierres por horarios y si el costo del boleto subirá.

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