Confirman Cierres en Línea 3 del Metro CDMX: ¿Qué Días Suspenderán Servicio en las Estaciones?

El Gobierno de la Ciudad de México dio una conferencia de prensa hoy, 14 de julio de 2026, relacionada con la rehabilitación integral y modernización de toda la Línea 3 del Metro CDMX, que conecta el norte y el sur de la capital del país, de Universidad a Indios Verdes.

En la conferencia de prensa, que se realizó en la ya renovada estación Universidad, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, señaló que la transformación integral de la Línea 3 es un proyecto con el que se remodelará infraestructura, sistemas de control, telecomunicaciones, instalaciones eléctricas y material rodante para ofrecer un servicio más seguro y con mayor capacidad.

En tanto, Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, afirmó que con la remodelación integral, la Línea 3 -la verde- se convertirá en la “mejor línea de la Ciudad de México”.

Puntos clave de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX

El Gobierno de CDMX comprará 45 trenes nuevos, modernos y equipados con la tecnología más avanzada. Se cambiará completamente el sistema de vías de toda la Línea 3. Se modernizará los sistemas eléctrico, electromecánico y contra incendios. Se transformará el sistema de control de trenes y señalización. Se rehabilitarán y modernizarán todas las estaciones que conforman la Línea 3 del Metro CDMX.

¿Cómo será el cierre de las estaciones de la Línea 3 del Metro CDMX?

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México informaron que para la remodelación integral de la Línea 3 no será necesario el cierre total de las estaciones, como ocurrió en la Línea 1; sin embargo, sí se contemplan interrupciones en el servicio, pero con la menor afectación.

Las autoridades de CDMX precisaron que la renovación de la Línea 3 se implementará bajo un modelo de intervención que busca minimizar afectaciones, cierres e interrupciones del servicio.

De acuerdo con el anunció de hoy, los cierres en las estaciones de la Línea 3 serán por horarios, de noche, los fines de semana, por etapas, por tramos y los días que sean necesarios, con el menor tiempo de afectación.

En lo que resta de 2026, ninguna estación de la Línea 3 se cerrará ni se interrumpirá el servicio, aclararon las autoridades.

Será hasta 2027 cuando dé inicio la remodelación integral de la Línea 3 del Metro, año en que comenzará la intervención de las vías de todas las estaciones, con maquinaría especial.

¿Subirá el precio del Metro CDMX?

La remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX tendrá una inversión de más de 40,000 millones de pesos y si te preguntabas si va a aumentar el precio del boleto, la respuesta es no.

Las autoridades de CDMX apuntaron que se mantendrá la tarifa de 5 pesos y que se mantendrá el subsidio como hasta ahora, pues señalaron que el Gobierno de la capital del país absorbe la cantidad restante para alcanzar los 13 pesos que en realidad cuesta el viaje del Metro.

RMT