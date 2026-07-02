Lluvia Afecta Servicio en Estas Líneas del Metro CDMX Hoy: Revisa Si Hay Estaciones Cerradas

Este jueves, 2 de julio de 2026, la Ciudad de México amaneció con lluvias, lo que afecta el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX. Te decimos si hay estaciones cerradas, para que llegues a tiempo a tu destino.

Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias ligeras en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

¿Cómo está el servicio del Metro hoy?

Mediante redes sociales, el Metro informó que se registra baja afluencia en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A, sin embargo, esto puede cambiar en los próximos minutos.

Debido a las lluvias hoy en varios puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en:

Líneas 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Línea 4, que corre de Martín Carrera a Santa Anita.

Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico.

Lína 8, que corre de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917.

Línea 12, que corre de Tláhuac a Mixcoac.

Línea A , que corre de Pantitlán a La Paz.

Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

Toma en consideración que la marcha de seguridad reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Anticipa tu salida.

Con información de N+