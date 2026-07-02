Lluvia Afecta Servicio en Estas Líneas del Metro CDMX Hoy: Revisa Si Hay Estaciones Cerradas

Te decimos si hay estaciones cerradas del Metro de la CDMX hoy, 2 de Julio de 2026, para que tomes precauciones

Usuarios de la Línea 7 del MetroUsuarios de la Línea 7 del Metro. Foto: N+

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Este jueves, lluvias en CDMX impactan el Metro. Conoce las líneas con marcha de seguridad y verifica si hay estaciones cerradas para planificar tu viaje.

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