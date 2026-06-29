¿Tren Ligero Dará Servicio Mañana por Partido de México vs Ecuador? Esto Debes Saber

Si vas a asistir al partido de la Selección Mexicana vs Ecuador, te compartimos qué anunciaron las autoridades sobre el servicio del Tren Ligero y su horario

Tren ligero de la CDMXTren ligero de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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