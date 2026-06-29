¿Tren Ligero Dará Servicio Mañana por Partido de México vs Ecuador? Esto Debes Saber

Los aficionados que asistirán al partido entre México y Ecuador mañana, 30 de junio de 2026,contarán con un operativo especial de transporte en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos qué pasará con el servicio del Tren Ligero y lo que debes saber.

Las autoridades capitalinas confirmaron que el Tren Ligero sí ofrecerá servicio para facilitar la llegada y salida de los asistentes al Estadio sede Ciudad de México, por el encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial.

El partido está programado para las 19:00 horas, mientras que las puertas del estadio abrirán desde las 15:00 horas, por lo que las autoridades implementarán un plan especial de movilidad a partir de la 13:00 horas.

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Tren Ligero operará con servicio especial

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Ulises García Nieto, informó que el Tren Ligero será uno de los principales medios de transporte para llegar al estadio debido a su conexión con la Línea 2 del Metro.

El funcionario explicó que el servicio comenzará con un esquema especial desde la 1:00 de la tarde y que el operativo permanecerá activo hasta concluir el desalojo del inmueble.

Además, señaló que el sistema permanecerá en funcionamiento hasta que salga el último usuario, por lo que el horario se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada.

¿Cómo llegar al estadio en Metro y Tren Ligero?

Una de las rutas recomendadas para los asistentes es utilizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro y posteriormente el Tren Ligero.

El recorrido es el siguiente:

Llegar a la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro.

Abordar el Tren Ligero con dirección a Estadio Azteca.

Descender en la estación Estadio Azteca, ubicada a unos pasos del recinto.

Las autoridades precisaron que, cuando exista una alta concentración de personas rumbo al estadio, el servicio del Tren Ligero podrá modificarse temporalmente para atender la demanda de usuarios, mientras que quienes se dirijan hacia Xochimilco contarán con apoyo mediante unidades de Trolebús.

Como parte del operativo de movilidad también se habilitarán conexiones desde distintos sistemas de transporte público:

Línea 2 del Metro, con enlace en Taxqueña.

Línea 3 del Metro, desde Universidad hacia Santa Úrsula mediante la Ruta 14 del Trolebús.

Línea 1 del Metrobús, con conexión desde Perisur.

Línea 5 del Metrobús, con servicio de apoyo desde Cañaverales.

Línea 4 del Metrobús, para quienes lleguen desde las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Asimismo, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá rutas de apoyo hacia las inmediaciones del estadio.

FBPT