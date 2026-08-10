Transporte público

Línea 1 del Cablebús CDMX, Sin Servicio: Entérate Cuántos Días Estarán Cerradas las Estaciones

Entérate aquí de todos los detalles por el cierre en la Línea 1 del Cablebús CDMX

Cablebús CDMXCablebús CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate: la Línea 1 del Cablebús CDMX cierra por mantenimiento anual. Descubre hasta cuándo estarán cerradas las estaciones y cómo moverte gratis.

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