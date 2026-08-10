Línea 1 del Cablebús CDMX, Sin Servicio: Entérate Cuántos Días Estarán Cerradas las Estaciones

Toma tus precauciones, si viajas en Cablebús, sistema de transporte de la Ciudad de México (CDMX) que suspendió el servicio en la Línea 1; aquí te informamos hasta qué fecha estarán cerradas las estaciones.

Cablebús anuncia cierre de estaciones en Línea 1

El Cablebús informó hoy, 10 de agosto de 2026, que a partir de este lunes estará cerrada la Línea 1, que va de Cuautepec a Indios Verdes, a lo largo de 9.2 kilómetros, por mantenimiento anual.

El Cablebús indicó que el cierre de las seis estaciones de la Línea 1 será hasta el domingo, 23 de agosto de 2026.

Para los usuarios afectados por el cierre de la Línea 1 del Cablebús, camiones RTP ofrecerán servicio gratis del 10 al 23 de agosto.

La Línea 1 del Cablebús fue inaugurada el 11 de julio de 2021 y es considerada como la segunda más larga del mundo, con conexiones con las Líneas 1, 2, 3, 5 y 6 del Metro CDMX, así como con las Líneas 1, 3 y 4 de Metrobús, y el Mexibus, en el Estado de México.

Mapa de la Línea 1 del Cablebús CDMX