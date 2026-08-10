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Caos por Fuerte Accidente Hoy en Ecatepec: Esto Pasó en la Vía Morelos, Cerrada Hacia CDMX

Toma tus precauciones: La Vía Morelos estuvo cerrada varias horas por un aparatoso accidente, en Ecatepec

Fuerte accidente en la Vía Morelos, en Ecatepec, hoy 10 de agosto 2026

Fuerte accidente en la Vía Morelos, en Ecatepec, hoy. Foto: N+

Accidente en la Vía Morelos hoy 10 de agosto 2026

Accidente en la Vía Morelos hoy, 10 de agosto 2026. Foto: N+

Accidente en la Vía Morelos hoy 10 de agosto 2026

Tráiler derriba varios postes de luz en la Vía Morelos hoy. Foto: N+

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Fuerte accidente en Ecatepec: tráiler provoca cierre de Vía Morelos. Afectaciones en Mexibús y caos vial. Descubre las vías alternas y sigue informado.

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