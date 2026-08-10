Caos por Fuerte Accidente Hoy en Ecatepec: Esto Pasó en la Vía Morelos, Cerrada Hacia CDMX

Un aparatoso accidente de tráiler ocurrió la madrugada de hoy, 10 de agosto de 2026, en Ecatepec, Estado de México; aquí te informamos qué pasó en la Vía Morelos este lunes.

Caos por fuerte accidente en la Vía Morelos hoy

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler chocó y derribó al menos cuatro postes de luz, por lo que la Vía Morelos fue cerrada con dirección a la Ciudad de México (CDMX), provocando caos vial.

El fuerte accidente se registró alrededor de las 02:00 horas, entre las estaciones Cerro Gordo y Santa Clara de la Línea 4 del Mexibús, sistema de transporte que suspendió el servicio por el percance.

Cientos de usuarios se vieron afectados por el cierre del Mexibús, por lo que tuvieron que caminar por la vialidad para buscar alguna alternativa de transporte.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendió la emergencia y se dio a la tarea de retirar los cables de luz, para poder reabrir la circulación en la Vía Morelos.

El chofer del tráiler fue detenido y trasladado al Ministerio Público.