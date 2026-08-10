Marchas en CDMX HOY 10 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 10 de agosto de 2026.

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Las autoridades capitalinas esperan ocho concentraciones, cinco citas agendadas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 horas. Ex trabajadores de la extinta Ruta 100. Se concentrarán en la Secretaría de Gobierno para exigir el pago del finiquito correspondiente al 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

12:00 horas. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Ofrecerán una conferencia de prensa en el restaurante "Tierra Dentro" para explicar el cambio de las medidas cautelares impuestas a una acusada por el homicidio de su hijo en julio de 2005.

11:00 horas. Movimiento Plural de Maquineros. Acudirán a la Secretaría de Gobierno para exigir el cese de los operativos de clausura en establecimientos de videojuegos y locales comerciales.

15:30 horas. Frente Nacional de Asentamientos Humanos Unidos, Sierra de Santa Catarina. Se concentrarán en la Secretaría de Gobierno para solicitar la regularización de predios, el cambio de uso de suelo y el cese de las demoliciones en la Sierra de Santa Catarina.

10:00 horas. Frente Impulsivo Popular de la Convención de la CDMX. Se concentrarán en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana para exigir la liberación de ocho personas detenidas por el delito de despojo.

Iztapalapa

10:00 horas. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). Se concentrarán en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa para solicitar un dictamen que permita la reapertura del Edificio L (Biblioteca), afectado durante el sismo de 2017.

Coyoacán

12:00 horas. Aspirantes seleccionados de todos los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se concentrarán en la Biblioteca Central para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y rechazar la aplicación de un examen de control.

Gustavo A. Madero

12:00 horas. Jubilados del Instituto Politécnico Nacional. Acudirán a la Secretaría de Administración del IPN para exigir el pago de su gratificación y finiquito pendiente desde 2024, así como reparación del daño y garantías de no repetición.

16:00 horas. Alumnos consejeros de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada. Participarán en una mesa de diálogo con autoridades para abordar la denuncia de Canal Once por daños y desorden en su archivo histórico y videoteca.

Azcapotzalco

18:00 horas. Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. Realizarán una asamblea general en el Mercado Clavería para abordar la violencia gubernamental, reuniones con autoridades y avances de iniciativas ciudadanas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ