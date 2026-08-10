Marchas

Marchas en CDMX HOY 10 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasFoto: AP.

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