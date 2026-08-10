Narcotráfico

'La Beba' Habla de su Relación con César Gastélum Ante Versiones Polémicas

La creadora de contenido dijo que los comentarios de los usuarios le han afectado mucho y consideró necesario fijar su postura

La BebaLa creadora de contenido criticó a los usuarios que comentan teorías sin fundamento. Foto: Captura de Pantalla | TikTok: @labeba_____.

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