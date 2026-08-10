'La Beba' Habla de su Relación con César Gastélum Ante Versiones Polémicas

A cinco días del asesinato del creador de contenido César Gastélum, su compañera, "La Beba", rompió el silencio ante comentarios polémicos que la vinculan al crimen.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la influencer de Sinaloa dijo que las teorías conspirativas de los usuarios le han afectado mucho, por lo que consideró necesario posicionarse sobre el tema.

Asimismo, "La Beba" aclaró que no era pareja de Gastélum, pues él le propuso que solo fingieran una relación para el interés de sus seguidores, en una modalidad de "shippeo". La creadora de contenido se refirió a fotografías y clips grabados con "Cesarín", e indicó que se trató de una colaboración.

"Sí, así es, hermanas. César y yo teníamos un shippeo en el cual solo nos juntamos una vez para colaborar. Ese día grabamos, hicimos una transmisión en vivo y videos para TikTok, no más.

"Él me dijo: 'hay que fingir que somos una pareja'. Pero viendo lo que se ha estado diciendo sobre mí y en algunos comentarios que he recibido, creo que es importante aclararlo", indicó la noche de este domingo 9 de agosto.

Una de esas grabaciones entre ambos influencers ha desatado polémica porque está acompañada de un corrido alusivo a Los Mayos, rivales de Los Chapitos en la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

"Mija, si quieres que yo sea sincero, ya tengo rato portando el sombrero", reza parte de la letra del corrido de La Cita Fresita 2.0 que Gastélum incluyó en su penúltimo clip en TikTok abrazando a "La Beba".

La influencer trans no detalló el tipo de comentarios que la han afectado, pero en los últimos días ha respondido a quienes la señalan como cómplice del asesinato. Otros han fundado sus hipótesis en que ella estaba transmitiendo en vivo cuando se enteró y no pareció afectarle mucho.

"Wey, teníamos una date mañana, me iba a traer serenata", le dijo a otra persona que estaba junto a ella mientras el live seguía y estaba sentada en una cama. Todos se cuestionaron esa actitud, pues asumieron que era pareja de la víctima.

Otros han criticado que siguió haciendo videos o compartiendo fotos, sin mayores reacciones por el crimen.

"Fue una persona muy linda"

Este domingo, la influencer dijo que se reservaría información del asesinato por respeto a César Gastélum, a quien definió como una persona muy linda que extrañará.

"Yo solo busco aclarar este tema porque los comentarios ya están llegando a un punto donde ya me están afectando bastante", indicó.

Además, reprochó que los usuarios comenten versiones que no cuentan con mayor fundamento, en medio del luto que vive por el fallecimiento del influencer, quien fue ejecutado durante una transmisión en vivo en Culiacán el pasado martes.

"Jamás he hecho publicaciones diciendo cosas que no son, ni mucho menos estoy buscando protagonismo ni intento hacerme la víctima. Simplemente estoy viviendo mi duelo a mi manera como cualquier persona que pierde a alguien que le importaba.

"Me parece difícil que mientras estoy tratando de procesar todo esto, haya personas que estén difundiendo cosas o estén interpretando situaciones de una manera que no corresponde a lo que fue", se quejó.

Sugirió que el contexto que vive Culiacán no está para alimentar falsedades desde la comodidad de un celular y llamó a que los usuarios sean responsables con lo que comentan.

"Simplemente la vida o la situación en la que estamos no está para ciertas cosas que ustedes se les hace muy fácil hacer. Ojalá, en vez de buscar versiones o explicaciones, cada quien maneje esto de la mejor manera posible.

"Solo puedo decir que lo voy a extrañar y que fue una persona muy linda", finalizó.

César Gastélum fue asesinado a las afueras de un KFC por motosicarios. Acudió a ese lugar para un reto de redes sociales con su amigo Alejandro Fierro, a quien también acusan de "ponerlo", y cuya cuenta de Kick registró el crimen en directo.

El Gabinete de Seguridad federal informó la semana pasada que colabora en el caso y una de las líneas de investigación es la publicación de Gastélum de contenido alusivo a un grupo criminal. En una revision de este medio a las redes sociales del influencer se identificó que era partidario de la "gente del sombrero", como se conoce a "La Mayiza".

ASJ