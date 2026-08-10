El Dólar Se Cotiza Este Lunes 10 de Agosto de 2026 en 17.15 Pesos por Billete Verde

El precio del dólar hoy lunes 10 de agosto de 2026 en México es de 17.15 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

Además, los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 9 de agosto de 2026?

Como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio cerró este domingo 9 de agosto en los 17.14 pesos por divisa verde.e.

Tipo de cambio para pagos

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.3288 pesos por dólar para este lunes 3 de agosto.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 3 de agosto, según Banxico, en 17.3562 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 10 de agosto 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.20 17.80 Banco Azteca 16.70 17.89 BBVA Bancomer 16.18 17.62 Banorte 16.00 17.55 Banamex 16.58 17.5 Scotiabank 16.70 17.80

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

ASJ