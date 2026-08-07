Dólar

El Dólar Se Cotiza Este Viernes 7 de Agosto de 2026 en 17.15 Pesos por Billete Verde

Este jueves, el peso mexicano tuvo una jornada de estabilidad en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters

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