El Dólar Se Cotiza Este Viernes 7 de Agosto de 2026 en 17.15 Pesos por Billete Verde
Este jueves, el peso mexicano tuvo una jornada de estabilidad en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense
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El precio del dólar hoy viernes 7 de agosto de 2026 en México es de 17.15 pesos por billete verde en promedio.
Este miércoles 5 de agosto, el peso mexicano se tuvo una jornada estable en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.
La divisa nacional se mantuvo firme tras la decisión de política monetaria de Banxico de mantener la tasa de interés en 6.50%.
El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 6 de agosto de 2026 fue de 17.2098 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.
Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 6 de agosto en los 17.21 pesos por divisa verde.
El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2195 pesos por dólar para este viernes 7 de agosto.
El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 7 de agosto, según Banxico, en 17.2317 pesos por cada divisa verde.
El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.
|Banco
|Compra
|Venta
|Afirme
|16.30
|17.90
|Banco Azteca
|16.85
|17.99
|BBVA Bancomer
|16.36
|17.49
|Banorte
|16.00
|17.55
|Banamex
|16.66
|17.62
|Scotiabank
|16.70
|17.80
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
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Con información de N+
ICM