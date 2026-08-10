Internacional

Hallan 8 Cadáveres Desmembrados en Mina Ilegal de Oro en Ecuador

El hallazgo de los cadáveres se dio en la provincia andina de Azuay, dominada mayoritariamente por Los Lobos, aliados del CJNG

EcuadorAzuay es una de las 10 provincias que desde junio fueron declaradas en estado de excepción ante el aumento de la violencia armada. Foto: Reuters.

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