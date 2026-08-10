Hallan 8 Cadáveres Desmembrados en Mina Ilegal de Oro en Ecuador

Las autoridades ecuatorianas encontraron el domingo 9 de agosto ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal de oro en el sur del país donde rige un estado de excepción, informó la policía.

Pese a la mano dura del gobierno del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, la violencia armada no cesa en Ecuador, donde las bandas criminales se disputan las rutas de tráfico internacional de cocaína y los yacimientos mineros ilegales.

El hallazgo de los cadáveres se dio en el municipio de Pucará, en la provincia andina de Azuay, dominada mayoritariamente por una sanguinaria pandilla conocida como Los Lobos, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Allí, en los últimos años se han expandido las operaciones de minería irregular de oro y cobre.