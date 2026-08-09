Internacional

Interceptan Dos Aeronaves que Violaron Espacio Aéreo del Club Donde Estaba Donald Trump

Las aeronaves comerciales violaron el espacio aéreo restringido sobre Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra el club de golf en el que el presidente estadounidense pasaba el fin de semana.

Llegada de Trump al Club de Golf donde interceptaron las aeronaves en Nueva JerseyTrump en el Club de Golf donde interceptaron las aeronaves en Nueva Jersey. Foto: Reuters
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