Internacional

Ataque de Drones Ucranianos en Ciudad Rusa Deja 13 Muertos y 75 Heridos

La ofensiva fue dirigido a instalaciones industriales y objetivos civiles en una urbe que alberga varias refinerías de petróleo y una importante planta petroquímica

Ucrania RusiaUcrania ha atacado instalaciones petroleras rusas con drones de largo alcance casi a diario en los últimos meses. Foto: Reuters.

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