Ataque de Drones Ucranianos en Ciudad Rusa Deja 13 Muertos y 75 Heridos

Un ataque con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk, donde hay refinerías, dejó 13 muertos, incluido un niño, y 75 heridos, informaron las autoridades de la región de Tartaristán.

El ejército ucraniano dijo que atacó una refinería de petróleo allí este lunes 10 de agosto.

Los funcionarios rusos no dijeron a qué apuntaban los drones, pero la ciudad es un importante centro de refinado de petróleo, con dos refinerías y una planta petroquímica.

"En este momento, 13 personas murieron" por el ataque contra Nizhnekamsk, indicó el servicio de prensa regional en un comunicado este lunes. Otras 75 personas resultaron heridas, de las cuales 21 fueron hospitalizadas, agregaron las autoridades.

El Comité de Investigación de Rusia, encargado de investigar los delitos graves, señaló que entre los fallecidos se encontraba un niño.

Según el gobierno regional, también había ciudadanos de Tayikistán y Uzbekistán entre los fallecidos.

El dirigente de la región, Rustam Minnijanov, decretó una jornada de luto para este lunes en toda la república de Tartaristán.

Ucrania ha atacado instalaciones petroleras rusas con drones de largo alcance casi a diario en los últimos meses. La andanada ha provocado escasez de combustible en Rusia, ha mermado la capacidad de refinado y ha inquietado a la población rusa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que es una campaña para obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a sentarse a la mesa de negociaciones y detener su invasión tras más de 4 años.

Nizhnekamsk fue objeto de un ataque "masivo" con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó que había atacado la refinería de Taneko, controlada por el gigante petrolero Tatneft, como parte de una campaña para "reducir el potencial militar del agresor ruso".

En la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, las autoridades informaron de la muerte de una mujer en un ataque con dron contra una vivienda en la localidad de Novaya Tavolzhanka.

En total, Rusia derribó 456 drones ucranianos durante la noche sobre unas quince regiones de Rusia y la península de Crimea, anexionada por Moscú, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

"Intenso bombardeo"

En Ucrania, cinco personas murieron en la región nororiental de Járkov tras un "intenso bombardeo de artillería" ruso contra una zona residencial de una aldea del distrito de Chuguyiv, informó en Telegram la Fiscalía General, que difundió imágenes de viviendas destruidas.

Además, una persona murió en la región ucraniana de Jersón (sur) cuando un dron ruso impactó contra un taxi, informó el gobernador regional.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia lanzó 126 drones en su ataque de madrugada.

En la región de Odesa, en el sur de Ucrania, decenas de miles de hogares seguían sin electricidad después de que Rusia atacara la red eléctrica durante el fin de semana.

La preocupación crece ante la llegada del invierno, después de que el año pasado millones de personas se quedaran sin calefacción ni agua durante horas, con temperaturas de hasta -20 °C.

El presidente ucraniano advirtió este fin de semana que su país "prácticamente no tiene centrales térmicas intactas" debido a los ataques rusos.

Más de cuatro años después del inicio de la operación rusa a gran escala de Ucrania, los esfuerzos diplomáticos continúan estancados.

ASJ