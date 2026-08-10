Internacional

México Da Un Giro en su Estrategia Frente a EUA

Van al menos 17 los mexicanos que han fallecido en operativos o bajo custodia de autoridades migratorias en lo que va de la administración de Donald Trump.

México da un giro en su estrategia frente a EUASon al menos 17 los mexicanos que han fallecido en operativos o bajo custodia de autoridades migratorias. Foto: Reuters
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