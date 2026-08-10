Fuerte Temblor Hoy en Colombia: Video del Momento del Sismo

Un fuerte temblor sacudió Colombia hoy, 10 de agosto de 2026, causando la muerte de cientos de personas y el derrumbe de decenas de construcciones; aquí puedes ver el video del momento en que ocurrió el terremoto este lunes.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud 7.4 y se sintió en gran parte del país, con posibles heridos y daños en construcciones.

El temblor se registró a las 07:34 hora local, con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, detalló el Servicio Geológico Colombiano.

En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó que el sismo tuvo una magnitud de 7.4, con epicentro en San José del Palmar.

Miles de personas evacuaron casas y edificios en Bogotá, Chocó, Cali, Pereira, Quibdó y Medellín, entre otras zonas afectadas.

Reportan muertos, heridos y derrumbes por terremoto en Colombia

Autoridades de Colombia informaron que más de 100 personas han muerto por el terremoto de hoy; además, reportaron decenas de heridas y atrapadas bajo los escombros de estructuras colapsadas.

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, confirmó que más de 100 personas fallecieron por el terremoto y que en cinco departamentos hay gran destrucción.

Según el mandatario, suman 111 fallecidos, 87 heridos y 1,575 casas dañadas, de las cuales, 37 quedaron completamente destruidas; además, colapsaron 61 edificios, 18 centros de salud y 52 escuelas.

Las zonas donde se han reportado personas fallecidas por el terremoto son: Risalda, Manizales, Chocó, Antioquia, Cali, Buenaventura y Valle del Cauca.

En redes sociales, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, informó que varias personas resultaron heridas y hubo graves daños en edificaciones, en el municipio de Quibdó.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las ‌réplicas. ‌Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", afirmó Nubia Carolina Córdoba, quien agregó que ya se están evaluando las afectaciones para emitir un reporte oficial.

También se registraron daños materiales en Pereira, capital del departamento de Risaralda, donde se derrumbaron edificios y hubo daños en infraestructuras.

Varios edificios sufrieron daños en Cali, donde el motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, se derrumbó y también sufrieron daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.

Al menos siete aeropuertos de Colomba sufrieron daños por el terremoto, informó Aeronáutica Civil (Aerocivil), entre ellos los de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Sismo en Colombia se siente en Ecuador y Panamá

En Ecuador, el temblor de Colombia se sintió en varias provincias, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito, donde se percibió con especial fuerza en edificios altos.

Mientras que en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, cerca de Carchi, en la frontera con Colombia, el sismo se sintió con fuerza y la población salió de sus casas.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador recibió reportes de ciudadanos que sintieron el temblor en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en Esmeraldas, Guayas y Manabí.

En Panamá, varias regiones fueron sacudidas por el sismo en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital y otras ciudades.

Las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, y se sintieron en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en la provincia de Panamá Este.

En la capital de Panamá, varios edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.

Video del momento del terremoto de hoy en Colombia

Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento del sismo en Colombia de hoy y aseguraron que se sintió fuerte en las zonas de Medellín, Cúcuta, Risalda, Manizales, Chocó, Antioquia, Cali, Buenaventura y Valle del Cauca.

El programa Mañana Express, de Noticias RCN, estaba en vivo en el momento en que tembló en Colombia y en el video de observa cómo se movieron las lámparas del estudio de televisión, mientras que los conductores pedían a la población mantener la calma y trasladarse a un lugar seguro.

Noticias Caracol también publicó videos del momento del sismo en Colombia, donde se pueden ver edificios derrumbados en varias zonas del país.

Los sismos ‌son ‌relativamente frecuentes en diferentes regiones de Colombia, donde el temblor de hoy se sintió en varias ciudades del centro ‌y suroeste ⁠del país, que cuenta con 50 millones de habitantes.

Así vivieron el terremoto los pasajeros del Metrocable, un sistema de transporte como el Cablebús de la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum ofrece ayuda a Colombia

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Gobierno se mantiene atento por el “grave sismo”, mediante la embajada mexicana en Colombia y la sede diplomática colombiana en nuestro país.

“Todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia y señaló que estableció contacto con la Cancillería de ese país, para reiterar la disposición de México de brindar todo el apoyo que se requiera.

“Hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas”, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, la embajada de México en Colombia publicó un mensaje en el que pidió a los connacionales mantenerse informados sobre los efectos del sismo, mediante los canales oficiales de las autoridades colombianas.

Además, proporcionó un número telefónico, en caso de emergencia, y es: +57 313 878 6028.

Mapa de la zona del epicentro del sismo de hoy en Colombia

RMT