Internacional

Fuerte Temblor Hoy en Colombia: Video del Momento del Sismo

El fuerte temblor en Colombia, que se sintió hasta Ecuador y Panamá, causó la muerte de decenas de personas y varios derrumbes de edificios

Derrumbe en Cali por temblor de hoy en Colombia

Derrumbe en Cali por temblor de hoy en Colombia. Foto: AP

Temblor en Colombia hoy, 10 de agosto 2026

Evacuación por temblor en Colombia hoy, 10 de agosto 2026. Foto: Reuters

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Fuerte temblor sacude Colombia, causando derrumbes y heridos. Se sintió hasta Ecuador y Panamá. Mira el video del momento del sismo y conoce más detalles.

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