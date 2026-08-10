Sociedad

México Envía Mensaje ante Terremoto en Colombia: Sheinbaum Ofrece Ayuda

La presidenta Claudia Sheinbaum informa que el Gobierno mexicano está muy atento de lo que surja tras el sismo magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes

Un hombre carga a su perro tras el terremoto que azotó Colombia el 10 de agosto de 2026. Foto: APUn hombre carga a su perro tras el terremoto que azotó Colombia el 10 de agosto de 2026. Foto: AP

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Sheinbaum: México listo para apoyar a Colombia tras el terremoto de 7.4. Gobierno mexicano monitorea la situación y coordina con embajadas.

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