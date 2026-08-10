México Envía Mensaje ante Terremoto en Colombia: Sheinbaum Ofrece Ayuda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció el apoyo de México luego del potente sismo que sacudió Colombia hoy, 10 de agosto de 2026, el cual ocasionó derrumbes en varias zonas del país.

Al inicio de su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, informó que el Gobierno mexicano está muy atento a la información que surja tras el terremoto de este lunes.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia; todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra Embajada allá como con el embajador aquí, y por supuesto todo el apoyo que requiera si es necesario el pueblo de Colombia ahí vamos a estar”.

Así lo declaró la mandataria nacional luego de que esta mañana, un sismo magnitud 7.4 sacudió San José del Palmar, Colombia.

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¿Hay mexicanos afectados?

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hasta el momento no se tiene conocimiento de mexicanos afectados por el sismo.

En un mensaje en redes sociales, reiteró que “México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso”.

Dijo que ya se estableció contacto con la Cancillería de Colombia, “a quien se le reiteró la disposición de México de brindar todo el apoyo que se requiera”.

Mientras que la Embajada de México en Colombia recomendó a los connacionales en ese país mantenerse informados en los canales oficiales de las autoridades, luego del intenso sismo.

“Ante el sismo registrado recientemente en Colombia, #EmbaMexCol recomienda a las y los connacionales mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades colombianas y seguir sus indicaciones. +57 313 878 6028”, expuso.

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Terremoto en Colombia

A las 07:34 hora local, un terremoto magnitud 7.4 con epicentro en el Pacífico colombiano sacudió gran parte del país, dejó varios heridos y afectó la infraestructura.

El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, indicó que en la capital del departamento “hay heridos y graves daños en las edificaciones”, sin especificar el número.

Sismo se sintió hasta en otros países

El movimiento se sintió con fuerza en varias ciudades, como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá, donde hay daños en edificaciones.

Pero también fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.

Ante este hecho, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que asumió el liderazgo de la atención por la emergencia y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado, que reúne a las instituciones para coordinar decisiones en la atención de damnificados.

Indicó que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, donde imágenes compartidas por usuarios de redes sociales muestran estructuras colapsadas, incluyendo afectaciones en el techo del aeropuerto.

SPB