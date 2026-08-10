Movilidad

Bloqueo Hoy en la México-Puebla: Transportistas Cierran Carretera y Explican Por Qué

Se registraron afectaciones intermitentes en la carretera federal México-Puebla, a la altura de Los Reyes, en el Estado de México, por la manifestación

Bloqueo hoyAsí está la México-Puebla por el bloqueo de transportistas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+