Bloqueo Hoy en la México-Puebla: Transportistas Cierran Carretera y Explican Por Qué

La mañana de hoy, 10 de agosto de 2026, se registró un bloqueo en la carretera federal México-Puebla, debido a un cierre de transportistas, quienes explicaron por qué realizaron una protesta.

Los trabajadores del transporte decidieron cerrar de manera intermitente la vialidad luego de que uno de sus compañeros fuera víctima de un ataque armado ocurrido el domingo.

Cabe señalar que en la zona hubo una fila kilométrica de vehículos; a las 12:08 horas, se reabrió la circulación.

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¿Por qué bloquean la México-Puebla?

Los transportistas señalaron que un grupo delictivo atacó una de sus unidades, en la que viajaban un conductor y una menor de 10 años.

Los manifestantes aseguran que previamente habían solicitado mayor seguridad a las autoridades, pero consideran que la respuesta no ha sido suficiente.

Ante esta situación, los transportistas optaron por realizar el bloqueo como medida de protesta y para exigir atención a sus demandas de seguridad.

El cierre se localizó en las inmediaciones del paradero de Santa Marta, en la zona de Los Reyes, donde la circulación presenta afectaciones.

El bloqueo es intermitente, por lo que algunos vehículos todavía consiguen avanzar, sin embargo, se reportó una fila extensa de automóviles y unidades de transporte en ambos sentidos de la carretera federal.

FBPT