Servicio Afectado en Estaciones del Metro CDMX Hoy: Lluvia Retrasa Viajes en Estas Líneas

Las lluvias desde las primeras horas de hoy 10 de agosto 2026 han afectado la movilidad de las personas que usan el servicio del Metro CDMX. Por ello, aquí en N+ te informamos cuáles líneas presentan retrasos en sus viajes.

El pasado domingo se registraron fuertes lluvias en la CDMX, incluso, se activó alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

¿Cómo está el servicio en el Metro CDMX Hoy?

Desde la mañana de este lunes, se registraron lluvias en zonas de la CDMX, lo cual complicó la movilidad de las personas.

A las 6:28 horas, el Metro CDMX informó que el servicio en estaciones de la Linea 8 y Línea B se veía afectado por la lluvia.

El Metro CDMX pidió a los usuarios “tomar previsiones”, pues la presencia de lluvias activó la marcha de seguridad.

Estaciones de la Línea 8 del Metro CDMX

Garibaldi/Lagunilla

Bellas Artes

San Juan de Letrán

Salto del Agua

Doctores

Obrera

Chabacano

La Viga

Santa Anita

Coyuya

Iztacalco

Apatlaco

Aculco

Escuadrón 201

Atlalilco

Iztapalapa

Cerro de la Estrella

UAM-I



Estaciones de la Línea B del Metro CDMX

Ciudad Azteca

Plaza Aragón

Olímpica

Ecatepec

Múzquiz

Río de los Remedios

Impulsora

Nezahualcóyotl

Villa de Aragón

Bosque de Aragón

Deportivo Oceanía

Oceanía

Romero Rubio

Ricardo Flores Magón

San Lázaro

Morelos

Tepito

Lagunilla



En redes sociales, usuarios confirmaban la afectación en los viajes y señalaban también retrasos en la Línea 12, sin embargo, el Metro CDMX informó que esa ruta no presentaba problemas.

Autoridades informaron que por las fuertes lluvias registradas el domingo 9 de agosto 2026 se atendieron caídas de árboles y postes, además de varios encharcamientos, que afectaron el paso tanto de automóviles como de personas.

Por otra parte, a las 7:20 horas el Metro CDMX informó de un incidente en la Línea B, que afectó el servicio de usuarios.

En redes sociales, usuarios informaban sobre retraso en los viajes en la estación Villa de Aragón, por lo que el Metro CDMX informó que se realizaban "maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta".

A las 8:00 horas se informó del restablecimiento del servicio en la Línea B luego del rescate del perro que se encontraba en zona de vías.

A las 12:05, el Metro CDMX informó que había afectaciones en el servicio de la Línea 12.

En sus redes sociales informó que “el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 12. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”.

A las 12:40 se informó de la conclusión de las labores de rescate en la Línea 12, por lo que se restableció el servicio en todas las estaciones.