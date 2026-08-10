Movilidad

Servicio Afectado en Estaciones del Metro CDMX Hoy: Lluvia Retrasa Viajes en Estas Líneas

Las lluvias en la CDMX no ceden y este lunes 10 de agosto 2026 afectan la movilidad de las personas

Usuarios en estación La Raza del Metro CDMX el 13 de julio 2026.Usuarios en estación La Raza del Metro CDMX el 13 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro

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Atención usuarios del Metro CDMX: lluvias causan retrasos en líneas. Infórmate sobre las estaciones afectadas.

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