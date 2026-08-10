Tres Presuntos Traficantes de Personas son Vinculados a Proceso en Guanajuato

Tres presuntos traficantes de personas fueron vinculados a proceso por un juez federal, informó la Fiscalía General de la República, entre ellos uno residente en la comunidad Comanjilla en Silao.

La detenciones derivaron de una investigación iniciada por el aviso de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos sobre la existencia de una red de tráfico de personas.

La información apuntaba al área de Jardines del Rincón y Jacumé en Tecate, Baja California y el condado de San Diego en California, Estados Unidos.

Ricardo, Luis y Marcelo fueron los vinculados a proceso

La aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal.

Fueron identificados como Ricardo `N´, detenido en San Andrés Ocotlán, Jalisco, Luis `N´ detenido en calle de La Luz, en Comanjilla, Silao, Guanajuato.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jalisco Va Contra el Reclutamiento Forzado: Lanza Campaña ‘No Es lo que Parece’

En esta última detención se aseguraron computadoras, dinero en efectivo, documentación diversa, un arma de fuego y cartucho útiles. Asimismo fue detenido Marcelo `N´ en la avenido Lopez Lucio en La Mesa, Tijuana, Baja California.