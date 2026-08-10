Seguridad

Tres Presuntos Traficantes de Personas son Vinculados a Proceso en Guanajuato

Tres presuntos traficantes de personas fueron vinculados a proceso por un juez federal, uno de ellos es residente de la comunidad de Comanjilla en Silao, Guanajuato.

Tres Presuntos Traficantes de Personas son Vinculados a Proceso en Guanajuato.Tres Presuntos Traficantes de Personas son Vinculados a Proceso en Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenidos en Silao y Tijuana, tres presuntos traficantes de personas enfrentan proceso judicial tras una investigación sobre una red de tráfico entre México y EE.UU.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+