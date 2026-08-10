Pronóstico del tiempo

Estados en Zona Roja por Lluvias Muy Fuertes: Vienen 3 Días de Inundaciones y Granizo

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes a intensas durante los próximos días

Las lluvias fuertes continúan en la capital. Foto: N+Las lluvias fuertes continúan en la capital. Foto: N+

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Toma precauciones porque habrá 3 días de lluvias intensas en México. Estados como Guerrero y Veracruz en alerta por posibles inundaciones y granizo.

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