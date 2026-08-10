Estados en Zona Roja por Lluvias Muy Fuertes: Vienen 3 Días de Inundaciones y Granizo

México tendrá una semana con precipitaciones en gran parte del territorio nacional, en N+ te compartimos los estados con zona roja por lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles inundaciones.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el lunes 10 y el jueves 13 de agosto, distintos sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones importantes, con especial atención en entidades del sur y sureste del país.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

El pronóstico del SMN señala que durante los próximos días podrían registrarse lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en zonas de:

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Veracruz.

Tabasco.

El miércoles 12 de agosto será cuando se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Para el jueves 13 de agosto, el riesgo continuará en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, mientras que Puebla y Tabasco también podrían registrar lluvias fuertes a muy fuertes.

Clima para los próximos 3 días con lluvias, granizo y actividad eléctrica

Durante el lunes, el monzón mexicano y otros sistemas atmosféricos favorecerán lluvias de consideración en varias regiones.

Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que Sonora, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Veracruz tendrán precipitaciones fuertes a muy fuertes.

También se pronostican chubascos y lluvias fuertes en entidades del centro, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro y Guerrero.

Las precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica y granizo.

Para el martes, las precipitaciones más importantes se concentrarán nuevamente en el norte, occidente y sureste.

Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas podrían registrar lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Además, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tabasco tendrán lluvias fuertes en algunas regiones.

En Ciudad de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Tlaxcala también se esperan intervalos de chubascos.

El miércoles será uno de los días con mayor potencial de precipitaciones.

El SMN prevé lluvias de 75 a 150 milímetros en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el centro del país, las precipitaciones podrían alcanzar a Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, entre otras entidades.

El jueves continuará el escenario de lluvias intensas en el sur y sureste. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, con acumulados de hasta 150 milímetros en algunas zonas.

Puebla y Tabasco también podrían registrar lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, mientras que entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Jalisco, Michoacán y Nayarit tendrán lluvias fuertes en algunas regiones.

¿Habrá inundaciones y granizo?

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, principalmente en estados del occidente, centro y oriente del país.

Las rachas de viento también representan un riesgo, ya que podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.

FBPT