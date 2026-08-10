Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy 10 de Agosto de 2026; Tiempo de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 10 de agosto

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este lunes 10 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.