Pronóstico del tiempo

Clima Hoy en Nuevo León 10 de Agosto de 2026: Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del tiempo con el meteorólogo Mauro Morales.

Clima en Nuevo LeónClima en Nuevo León. Foto: N+

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Monterrey amanece este lunes con temperaturas de entre 25°C y 26°C, cielo medio nublado y buena calidad del aire, mientras que para la tarde se mantiene un 24% de probabilidad de lluvias y la posibilidad de que se registre algún chubasco aislado en la zona metropolitana.

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