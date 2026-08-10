Clima Hoy en Nuevo León 10 de Agosto de 2026: Estas son las Temperaturas

Este fin de semana se hicieron presentes las lluvias, chubascos y tormentas en la región. Algunas zonas de Nuevo León y la zona metropolitana de Monterrey recibieron precipitaciones. Para esta tarde prevalece un 24% de probabilidad de lluvias. Un canal de baja presión otorgó la inestabilidad suficiente para que se desarrollaran las lluvias.

Esta mañana de lunes 10 de agosto en Monterrey las temperaturas marcan entre 25°C y 26°C, con cielo medio nublado y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Para el resto del día se espera que el cielo permanezca con una mezcla de sol y nubes, es decir, medio nublado, y por la tarde existe ligera probabilidad de que se desarrolle algún chubasco aislado.

Canal de baja presión por México

Vuelven a alejarse los sistemas que desarrollan las lluvias del noreste de México. Un canal de baja presión se extiende sobre la Sierra Madre Occidental, centro de baja presión y vaguadas en la altura frente a la costa del Pacífico, y otro canal de baja presión frente a Campeche y otra vaguada en la altura sobre la península de Yucatán continuarán generando lluvias al noroeste, occidente y sureste del país, donde generalmente se desarrollan lluvias en esta temporada del año.

Esta mañana hay 3 zonas de inestabilidad en el Pacífico, todas muy lejos de México, se mantienen bajo vigilancia, mientras que en el Atlántico, 2 zonas con potencial ciclónico se desarrollan: una con 10% de potencial para desarrollarse en los siguientes 7 días y otra, que se desprende de la costa de África, con 60% de potencial. Esta semana se van a observar detenidamente.

Los análisis muestran condiciones poco favorables al llegar al Mar Caribe por la presencia de fuertes vientos cortantes. Estaremos atentos.