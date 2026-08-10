Había 26 Escuelas Militarizadas en México: SEP Dice Qué Pasará para el Ciclo 2026-2027

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer qué pasará en próximo ciclo escolar 2026-2027 con las 26 escuelas militarizadas que hay en México, luego de que la SEP ordenó su cierre, tras la muerte de Dafne Zapata en un plantel de Tamaulipas.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de agosto de 2026, Mario Delgado advirtió que las escuelas militarizadas no están contempladas en ninguna ley, como modelo educativo, por lo que “aquellas escuelas que no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas”.

El funcionario indicó que algunas escuelas militarizadas “sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas” y ahora, tienen que transformarse “de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano”.

Apuntó que la SEP no tiene ningún conflicto con autoridades estatales, pues ya entabló diálogo con funcionarios de educación de Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato, estados con escuelas militarizadas, donde "ya están ellos transformando toda su currícula, toda su organización” y el nombre, que es como consecuencia.

En ciclo escolar 2026-2027 no habrá escuelas militarizadas en México

Delgado afirmó que para el nuevo ciclo escolar 2026-2027 “no vamos a tener -como lo dijimos- ninguna escuela militarizada”.

El titular de la SEP subrayó que “la educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y esta inicia en medio superior, para la preparación de quienes van a integrar el Ejército mexicano o la Guardia Nacional”.

Agregó que luego del regreso a clases, el 7 de septiembre de 2026 habrá una jornada nacional de concientización para erradicar el abuso sexual y cualquier tipo de maltrato en las escuelas.

“Estamos siendo muy estrictos en eso, en que las escuelas sean lugares seguros y que no representen ninguna amenaza para nuestros niños y nuestras niñas, es algo que estamos tomando muy enserio en nuestra Secretaría”, destacó.