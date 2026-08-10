Educación

Había 26 Escuelas Militarizadas en México: SEP Dice Qué Pasará para el Ciclo 2026-2027

La SEP reitera que las escuelas militarizadas no están contempladas en ninguna ley, como modelo educativo

Mario Delgado, secretario de Educación PúblicaMario Delgado, secretario de Educación Pública, en la conferencia mañanera del 10 de agosto 2026. Foto: Presidencia de México

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SEP cierra escuelas militarizadas tras la tragedia en Tamaulipas. A partir de 2026, la educación se centrará en el humanismo y la seguridad escolar.

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