Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy: Así Está el Tránsito este 10 de Agosto 2026

La autopista México-Querétaro presenta afectaciones a la circulación hoy, 10 de agosto de 2026, debido a la atención de distintos accidentes. En N+ te compartimos cómo está el tránsito.

Los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) señalan que hay reducción de carriles en diferentes puntos de esta importante vialidad, mientras continúan las labores para retirar vehículos involucrados en los percances.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Quedó Prensado Tras Choque entre Dos Camiones en la México-Querétaro

Si tienes previsto utilizar esta carretera, sal con anticipación y atiende las indicaciones del personal que trabaja en las zonas afectadas.

¿Dónde hay cierres en la autopista México-Querétaro hoy?

Estas son las afectaciones reportadas durante la mañana de este lunes:

7:15 horas: se reporta cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 62, en dirección a Querétaro. La circulación fue restablecida con reducción de carriles, mientras continúan las maniobras para retirar las unidades involucradas en un accidente. En el punto se registra carga vehicular.

6:50 horas: se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 50, con dirección a Querétaro, debido a la atención de un accidente en el que una persona fue atropellada. La reducción de carriles genera afectaciones para quienes avanzan hacia Querétaro.

3:42 horas: se reportó cierre de circulación en el kilómetro 62, dirección Querétaro, debido a las maniobras para retirar una unidad siniestrada tras un accidente. Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo.

FBPT