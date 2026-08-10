Movilidad

Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy: Así Está el Tránsito este 10 de Agosto 2026

Este lunes, hay afectaciones en distintos tramos carreteros; te contamos en dónde para que tomes precauciones

Afectaciones viales en el km 171 de la autopista México-QuerétaroAfectaciones viales en la autopista México-Querétaro. Foto: Guardia Nacional

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