Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 10 de Agosto: Actualización de Filas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy lunes 10 de Agosto

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