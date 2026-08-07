Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy 7 de Agosto de 2026; Tiempo de Espera en la Línea
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy viernes 7 de Agosto
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy viernes 7 de Agosto
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 7 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 1 horas 50 minutos | 5 líneas abiertas
Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
Ready Lane (autos): 1 horas 50 minutos | 5 líneas
Peatonal Normal: 1 hora | 20 líneas
Peatonal Ready Lane: 5 minuto | 1 línea
Peatonal normal: 1 hora | 4 líneas
Ready Lane: 5 Minutos | 1 línea
Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 3 líneas
Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 3 líneas
Pearonal Normal: Sin espera | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG