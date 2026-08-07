Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy 7 de Agosto de 2026; Tiempo de Espera en la Línea

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 7 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 1 horas 50 minutos | 5 líneas abiertas

Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas

Ready Lane (autos): 1 horas 50 minutos | 5 líneas

Peatonal Normal: 1 hora | 20 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minuto | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: 1 hora | 4 líneas

Ready Lane: 5 Minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 3 líneas

Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 3 líneas

Pearonal Normal: Sin espera | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG