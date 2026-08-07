Sheinbaum Responde a Ken Salazar sobre Posible Injerencia: 'No Es Un Tema de Decir Ya Pasó'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió hoy 7 de agosto 2026 a la declaración de Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos de América (EUA) en México, quien pidió dejar atrás el tema del traslado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada de México a Estados Unidos, donde fue detenido.

El 25 de julio de 2024 ‘El Mayo’ Zambada fue llevado de México a Estados Unidos, donde fue detenido en Texas por autoridades de ese país.

México, desde entonces, ha insistido en tener un informe detallado por parte de Estados Unidos sobre cómo se llevo a cabo el operativo para detenerlo.

Ante la ausencia de información y aviso previo de un posible operativo, México ha informado que autoridades nacionales no participaron en dicha detención, por lo cual se ha señalado una posible injerencia en el territorio.

Sheinbaum responde a Ken Salazar

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo le respondió a Ken Salazar: “Cuando hay injerencia de un país, en particular de Estados Unidos hacia Mexico, o probable injerencia, no es un tema de decir bueno ya pasó, ya no pasa nada”.

La mandataria federal señaló que ante este hecho “por lo menos hay que decirlo y en este caso muy contradictorio lo que informan las agencias de Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo dijo que para México “es indispensable que esto se aclare, no es asunto de que detuvieron al ‘Mayo’ y qué bueno que está detenido, pero la manera en que se hizo y si tuvo que ver una injerencia de agencias de Estados Unidos en nuestro país sin intervención de México es muy relevante”.

Por otra parte, destacó que el traslado de ‘El Mayo’ desató una lucha interna en el Cártel de Sinaloa, la cual ha impactado en el indice delictivo en Sinaloa.

“Si fue promovida esta división de un grupo delictivo por parte de alguna institución del Gobierno de Estados Unidos también se tiene que decir, porque finalmente no fue la autoridad mexicana la que detuvo a un presunto delincuente”, destacó.

Por último, insistió en que saber cómo fue la detención de ‘El Mayo’ “no es una necedad de decir es que seguimos insistiendo nada más porque sí, es relevante porque debe clarificarse si hubo injerencia y participación directa en esta detención y en la situación que vive en este momento Sinaloa”, y descartó una posible reunión con Ken Salazar, “ya no tiene un cargo”.