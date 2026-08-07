Política

Sheinbaum Responde a Ken Salazar sobre Posible Injerencia: 'No Es Un Tema de Decir Ya Pasó'

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una posible reunión con Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

Ken Salazar luego de conferencia de prensa en la Ciudad de México el 17 de octubre de 2022.Ken Salazar luego de conferencia de prensa en la Ciudad de México el 17 de octubre de 2022. Foto: AP
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