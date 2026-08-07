Accidentes

Luego de Explosión en Cuernavaca, Esto Pasa con Habitantes de Las Granjas

Este viernes, habitantes de la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, enfrentan las consecuencias de la explosión por el accidente de una pipa

Zona afectada por explosión en Cuernavaca tras accidente de pipa, el 7 de agosto 2026.Zona afectada por explosión en Cuernavaca tras accidente de pipa, el 7 de agosto 2026. Foto: Gobierno Morelos
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