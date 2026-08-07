Luego de Explosión en Cuernavaca, Esto Pasa con Habitantes de Las Granjas

Habitantes de la colonia Las Granjas amanecieron con una nueva realidad hoy 7 de agosto 2026 luego de que el pasado jueves una pipa de gas LP causó una explosión en Cuernavaca. Aquí en N+ te decimos qué pasa con las personas damnificadas.

La tarde del 6 de agosto 2026 una pipa de gas LP sufrió un accidente en Cuernavaca, Morelos, provocando una explosión que dejó decenas de personas lesionadas y varios inmuebles afectados por el fuego.

De acuerdo con las autoridades, 21 personas resultaron heridas, mientras 32 casas sufrieron daños y la explosión de gas LP calcinó cuatro automóviles.

Según los reportes preliminares, el conductor de la pipa que se accidentó huyó del lugar, por lo que aún no hay personas detenidas por los daños.

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¿Qué pasó con los habitantes de Las Granjas, Cuernavaca?

Las autoridades de Morelos informaron este viernes que mantiene atención cercana a los habitantes de la colonia Las Granjas, Cuernavaca, por los daños que causó la explosión de gas LP.

El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (SEDIF) activó acciones de asistencia social para acompañar a los habitantes de Las Granjas que sufrieron afectaciones en sus casas y contribuir a su bienestar.

En un comunicado, se informó que personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (Pronaf) acudió al Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGRMF) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para verificar que la niña y el adolescente lesionados contaran con una red de apoyo familiar y garantizar la protección de sus derechos.

Cabe destacar que se ha establecido un un primer acercamiento con la Fundación Michou y Mau para gestionar, en caso de ser necesario, atención especializada para personas con quemaduras.

Por otra parte, autoridades distribuirán canastas alimentarias y kits de emergencia a las familias afectadas de la colonia Las Granjas.

También se activaron albergues familiares de Cuernavaca y Emiliano Zapata para quienes requieran alojamiento temporal, con capacidad para atender a más de 100 personas y brindar alimentación, espacios de descanso y servicios básicos.

Trasladan a joven a hospital en CDMX

Alrededor de las 11:00 del viernes 7 de agosto 2026, una unidad aérea médica trasladó a una joven de aproximadamente 20 años de edad al hospital Magdalena de Las Salinas, en la Ciudad de México.

La joven resultó con quemaduras en la mayor parte de su cuero por la explosión en Cuernavaca y su traslado tardó alrededor de 20 minutos.

El objetivo de llevarla al hospital Magdalena de Las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, es que reciba una atención especializada.