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Sophia, de KATSEYE, Anuncia Pausa Indefinida para Priorizar su Salud Mental

Sophia Laforteza, de KATSEYE, se une a Manon en pausa por salud mental. Así lo confirmó el grupo a seis meses de la salida de su compañera.

Sophia de Katseye toma una pausa para cuidar su salud mentalFoto: Getty Images

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Sophia de KATSEYE se retira temporalmente por salud mental, tras la pausa de Manon. ¿Qué significa esto para el grupo y sus fans? Infórmate sobre la situación.

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