Sophia, de KATSEYE, Anuncia Pausa Indefinida para Priorizar su Salud Mental

Sophia Laforteza, integrante de KATSEYE, se tomará una pausa en sus actividades con el grupo para enfocarse en su salud mental, según confirmó la agrupación este viernes.

La noticia llega seis meses después de que su compañera Manon Bannerman anunciara una decisión similar, lo que ha reavivado la preocupación de los fans por el bienestar del sexteto pop.

El anuncio oficial

A través de un comunicado, el equipo de KATSEYE explicó que, aunque Sophia tiene el deseo de seguir en el escenario junto a sus compañeras, la prioridad del grupo es su salud y bienestar a largo plazo.

"La salud, la seguridad y el bienestar a largo plazo de nuestras artistas siempre será nuestra máxima prioridad", señaló la declaración, que además adelantó que se dará seguimiento cercano a su recuperación. Hasta el momento, la agencia no ha compartido detalles específicos sobre la condición de Sophia.

Un patrón que preocupa a los EYEKONS

La salida temporal de Sophia se suma a la de Manon, quien desde febrero se mantiene fuera de las actividades del grupo "para enfocarse en su salud y bienestar", sin que hasta ahora se haya dado una fecha de regreso. Sophia había sido, precisamente, una de las voces más solidarias con la decisión de Manon: en junio, en entrevista con Allure, declaró que, al tratarse de un tema de bienestar, "no nos corresponde ni a nosotras ni a nadie más apresurarla".

Actividad reciente del grupo

La pausa ocurre en un momento de alta exposición para KATSEYE. En abril, las integrantes activas anunciaron el lanzamiento de su nuevo EP, Wild, previsto para el 14 de agosto, con los sencillos "Pinky Up" (que debutó en el número 28 del Billboard Hot 100) y "Animal" (actualmente en el puesto 24 de la lista). El grupo también se ha presentado en festivales como Coachella y Governors Ball, estrenó su documental Wild Hearts y tiene programado el inicio de una gira mundial a principios de septiembre.

KATSEYE está conformado, además de Sophia y Manon, por Lara Raj, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeung y Megan Skiendiel.