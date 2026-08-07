Música y conciertos

Muere el Productor de Madonna, William Orbit, a los 69 Años: Esta Es Su Trayectoria Musical

William Orbit, productor que trabajó con Madonna, Blur, U2 y Britney Spears, murió a los 69 años. Este es su legado musical

muere-william-orbit-productor-madonna-69-anos-esta-es-su-trayectoria-musicalFoto: Getty Images

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William Orbit, el genio detrás de 'Ray of Light' de Madonna, ha muerto. Su influencia abarcó décadas y artistas como Blur y U2. Conoce su historia musical y legado.

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