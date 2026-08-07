Muere el Productor de Madonna, William Orbit, a los 69 Años: Esta Es Su Trayectoria Musical

El productor y compositor británico William Orbit, arquitecto sonoro de Ray of Light de Madonna y una de las figuras más influyentes de la música electrónica de las últimas tres décadas, murió a los 69 años.

Su fallecimiento se registró en su domicilio el pasado 23 de julio, aunque la noticia se dio a conocer apenas este viernes a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, firmado por su familia y amigos cercanos. Hasta el momento no se ha revelado una causa de muerte.

El mensaje describe la profunda tristeza de quienes lo rodeaban y destaca el impacto que Orbit tuvo en la vida de muchas personas a través de su música, su amistad y su generosidad, además de pedir respeto a la privacidad de sus seres queridos en este momento.

William Mark Wainwright, Orbit construyó una carrera que trascendió géneros y generaciones, colaborando con artistas como Madonna, Blur, U2, Britney Spears, All Saints, Robbie Williams y Pink, entre muchos otros.

De Torch Song a productor de estrellas

Antes de convertirse en uno de los productores más buscados de la industria, Orbit dio sus primeros pasos musicales como guitarrista y, ya en los años 80, como integrante del trío electrónico Torch Song, con el que lanzó tres discos bajo el sello IRS Records. En esa misma década fundó los Guerilla Studios, donde trabajó con artistas de vanguardia como Gary Numan y Cabaret Voltaire, y firmó la banda sonora de la película Youngblood, protagonizada por Rob Lowe y Patrick Swayze.

El parteaguas con Madonna: "Ray of Light"

El punto más alto de su carrera llegó en 1998, cuando se puso al frente de la producción ejecutiva de Ray of Light, el álbum de Madonna que fusionó pop con texturas de techno, trip-hop y downtempo. Ese sonido característico envolvió temas como "Frozen" y la canción que da nombre al disco, ayudando a la cantante a reinventarse artísticamente en plena madurez de su carrera.

El disco debutó en el número dos del Billboard 200 y se convirtió, en su momento, en el álbum con el mejor arranque en ventas para una artista femenina. En la entrega de los Grammy de 1999 se llevó el premio al mejor álbum pop, mientras que su sencillo homónimo ganó como mejor grabación dance.

Madonna colaboró nuevamente con Orbit en producciones posteriores, incluyendo los sencillos "Beautiful Stranger" y "American Pie", así como varios cortes de su álbum Music, del año 2000.

Blur, U2 y otros grandes nombres

Un año antes de trabajar con Madonna, Orbit ya había dejado huella en Blur al producir su álbum 13 (1997), un giro deliberado hacia sonidos más oscuros y experimentales que se alejó del britpop característico de la banda. De ese disco surgieron clásicos que Blur mantendría en su repertorio en vivo por años, como "Tender", "Coffee & TV" y "No Distance Left to Run".

Su lista de colaboraciones también incluye el sencillo "Electrical Storm" de U2, "Pure Shores" de All Saints y trabajo con Britney Spears en el álbum Britney Jean (2013), entre muchos otros proyectos a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

Un adiós sin un último reencuentro con Madonna

A inicios de este año, en medio de los rumores por el anuncio de Confessions II, la secuela de Madonna a su disco de 2005, Orbit había hablado públicamente sobre un proyecto musical que, según él, podía ser el sucesor natural de Ray of Light. Aseguró que había intentado acercarse al equipo de la cantante para compartir la idea, sin obtener respuesta.