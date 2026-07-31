Becky G y Selena Gómez Lanzan "Te Olvido (La La)": el Homenaje a sus Raíces Mexicanas

Selena Gómez y Becky G se unieron por primera vez en una canción. Este 31 de julio llegó "Te Olvido (La La)", el nuevo sencillo de Benny Blanco que reúne a las dos estrellas de ascendencia mexicana en un tema cantado completamente en español, marcando además la primera colaboración oficial entre ambas artistas.

El tema forma parte de Hermoso, el próximo álbum de estudio de Blanco, esposo de Gómez, que saldrá el 14 de agosto y que el productor ha descrito como un tributo a la música en español. Blanco explicó que hacer este disco fue algo profundamente personal, pues la música latina ha estado en su alma desde que era muy joven, y se sintió afortunado de colaborar con tantos artistas del mundo hispanohablante.

Una fusión de cumbia y pop con sabor a nostalgia

La canción se distingue por su base rítmica inspirada en la cumbia y por el intercambio vocal entre Selena Gómez y Becky G. Juntas interpretan una historia de desamor resumida en el estribillo: "dime si somos o no somos... así yo decido si te quiero o te olvido".

Para Gómez, el regreso al español no es cualquier cosa: no cantaba en ese idioma desde su EP Revelación (2021), el proyecto que le dio su primera nominación al Grammy a Mejor Álbum Pop Latino. Su padre es de ascendencia mexicana, y la cantante ha hablado en varias ocasiones sobre reconectar con esa parte de su identidad a través de la música.

Un videoclip que celebra la cultura chicana

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip dirigido por STILLZ y producido por Estevan Oriol, que rinde homenaje a la cultura chicana de Los Ángeles con escenas de lowriders, fiestas de barrio y símbolos del orgullo mexicano. El video también incluye las participaciones especiales del actor Danny Trejo, quien hace un guiño a su icónico personaje de "Machete", esta vez en un enfrentamiento con una piñata, y del skater Paul Rodríguez.

Becky G, por su parte, ha pasado los últimos años moviéndose entre el pop, la música mexicana y el género latino, mientras funge actualmente como invitada especial en fechas selectas del "Viajando por el Mundo TropiTour" de Karol G por Norteamérica.

El detalle muy Benny Blanco

El productor tampoco se quedó atrás en protagonismo: aparece en el video con una máscara caricaturesca de su propio rostro, una respuesta con humor a las críticas que suele recibir sobre su apariencia física en redes sociales.

"Te Olvido (La La)" es el segundo adelanto de Hermoso tras "Joven Y Salvaje", junto a Bb Trickz, y llega apenas unos días antes del lanzamiento del álbum completo.