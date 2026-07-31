Música y conciertos

Becky G y Selena Gómez Lanzan "Te Olvido (La La)": el Homenaje a sus Raíces Mexicanas

Selena Gómez y Becky G se unen por primera vez en "Te Olvido (La La)", junto a Benny Blanco: cumbia, pop y un homenaje a sus raíces mexicanas.

Becky-g-selena-gomez-te-olvido-la-la-raices-mexicanasFoto: Getty Images

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Selena Gómez y Becky G unen fuerzas en 'Te Olvido (La La)', una cumbia pop que celebra sus raíces mexicanas. Descubre el homenaje a la cultura chicana en su nuevo videoclip.

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