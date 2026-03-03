Selena Gómez Besa los Pies de su Esposo Benny Blanco tras Controversia por su Higiene

En un episodio reciente del podcast Friends Keep Secrets, la cantante Selena Gómez generó reacciones encontradas después de besar el pie de su esposo, el productor musical Benny Blanco.

El gesto, que ocurrió mientras ambos participaban en la grabación del segundo capítulo del programa, fue visto por millones de internautas como una muestra de cariño y defensa hacia Blanco.

Sin embargo, también despertó críticas debido a la apariencia sucia de los pies del productor, que había sido objeto de burlas y cuestionamientos en redes sociales desde la primera emisión del podcast.

Selena Gomez: ¿Por Qué Apareció Llorando en sus Redes Sociales?

¿Cómo pasó?

Durante la grabación, Gómez, sentada en el suelo del estudio, se inclinó y besó el segundo dedo del pie de Blanco, quien tenía las plantas apoyadas sobre la mesa. El productor reaccionó entre risas y afecto:

“Me gustó eso. Me hizo sentir bien. Te quiero mucho”, dijo mientras la pareja intercambiaba palabras cariñosas.

Lo que para algunos fue un acto lúdico y romántico, para otros fue desagradable. Clips del momento se difundieron rápidamente en redes, donde usuarios calificaron la escena de “repugnante”, “desagradable” y “vergonzosa”. Algunos mensajes incluso pidieron que la estrella reconsiderara su relación: “Selena, nada vale todo esto”.

Selena Gomez doesn’t seem to mind Benny Blanco’s dirty feet because during her appearance on her husband Benny’s podcast, she kissed and snuggled them. 😵‍💫 pic.twitter.com/lAB4sikNUq — TMZ (@TMZ) March 3, 2026

Un poco de contexto

La atención sobre los pies de Benny no surgió de la nada. En el primer episodio de Friends Keep Secrets, Blanco apareció descalzo con las plantas de los pies visiblemente sucias, lo que desató comentarios y memes en redes sociales.

Un video del momento se volvió viral y reavivó el debate sobre la higiene personal del productor musical.

La discusión tomó aún más fuerza cuando resurgieron declaraciones previas de Blanco, quien explicó en una entrevista que no se baña todos los días porque prefiere preservar los aceites naturales de su piel. Esa postura generó más reacciones encontradas entre los seguidores de la pareja.

Además de las críticas, hubo quienes defendieron la actitud de Gómez como una muestra de apoyo y complicidad entre ambos. Otros señalaron que el gesto podría ser una estrategia para desviar la atención de la polémica original y reforzar la imagen de un matrimonio juguetón y poco convencional.

Hasta el momento, ni Gómez ni Blanco han emitido un comunicado oficial para calmar las críticas, aunque el momento ha mantenido al podcast Friends Keep Secrets en el centro de la conversación.

