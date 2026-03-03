Marco Méndez: El Actor de Rubí Que Ahora se Dedica a Vender Aguacates

Conocido en la televisión mexicana por sus papeles en telenovelas como Rubí, La que no podía amar y Por amar sin ley, Marco Méndez vive hoy una realidad muy distinta a la que muchos espectadores recuerdan.

Cambió los foros de grabación por los sembradíos de aguacate en su tierra natal, Michoacán.

‘Papás por Conveniencia’: José Ron Regresa como Protagonista de la Nueva Telenovela

¿Quién es Marco Méndez?

A sus 49 años, el actor originario de Uruapan decidió dar un giro profundo a su vida profesional tras una década y media frente a las cámaras.

Después de iniciar su carrera en 2001 con la telenovela Salomé, Méndez consolidó una presencia constante en producciones populares de Televisa, incluida su participación como Luis Duarte López en Rubí, papel que lo posicionó como uno de los galanes más solicitados en su momento.

En una entrevista reciente con una revista, el actor explicó que la falta de continuidad en proyectos, acelerada por la pandemia de COVID-19 y por cambios en la industria, lo llevó a buscar estabilidad económica fuera del medio artístico.

Desde hace más de dos años se ha dedicado de lleno a la producción y venta de aguacates, labor que realizó primero para mantener activa la huerta familiar y que ahora se ha convertido en su principal fuente de ingreso.

“Ha sido muy difícil, un sube y baja”, reconoció Méndez al hablar de su transición personal y profesional, aunque también destacó que este trabajo le ha permitido reconectarse con sus raíces: “Siempre me ha gustado el campo y los animales… es algo que llevo en la sangre”.

Actualmente vive en Uruapan y solo regresa a la Ciudad de México cuando recibe alguna propuesta laboral.

Más allá de los reflectores

El actor explica que la vida en el campo, lejos del estrés y los horarios de grabación, le ha brindado una tranquilidad que no había experimentado antes. A pesar de ello, no descarta volver a la actuación: “Aquí estoy disponible a la hora que quieran… ojalá pronto estar en la TV”, afirmó.

La historia de Méndez también incluye una vida personal fuera del espectáculo. En 2007 sostuvo una relación con la actriz Ariadne Díaz, pero actualmente mantiene una relación de más de una década con una mujer que prefirió mantener fuera del foco mediático.

Historias recomendadas:

La Actriz Mexicana Patricia Valenzuela Sobrevive a Explosión en su Casa: Así Narró el Accidente

Revelan la Causa Oficial de Muerte de Katherine Short, Hija del Actor Martin Short