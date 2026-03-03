Revelan la Causa Oficial de Muerte de Katherine Short, Hija del Actor Martin Short

Los registros oficiales han confirmado la causa de la muerte de Katherine Short, la hija del actor Martin Short y su difunta esposa Nancy Dolman.

¿De qué murió Katherine Short?

Según el certificado de defunción expedido por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Short murió por una herida de bala autoinfligida en la cabeza, lo que las autoridades han calificado como un suicidio.

La oficina del forense indica que el cuerpo fue hallado detrás de una puerta cerrada con llave en su residencia de Hollywood Hills, donde los equipos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del Departamento de Bomberos (LAFD) respondieron a una llamada de emergencia la semana pasada. Junto a su cuerpo se encontró una nota, aunque su contenido no ha sido revelado al público.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

Katherine, de 42 años, era la hija mayor de Short y Dolman. Su familia ha solicitado respeto a su privacidad mientras atraviesan este difícil momento. La noticia ha generado conmoción entre allegados y colegas, muchos de los cuales han expresado condolencias y llamado a una mayor atención sobre la salud mental.

El trágico desenlace se produce días después de que se dieran a conocer los primeros reportes de su fallecimiento, que destacaron cómo el cuerpo fue encontrado en su hogar y las investigaciones preliminares apuntaron a un suicidio.

Martin Short, reconocido por su carrera en cine y televisión, ha mantenido un perfil bajo desde los hechos y la familia continúa enfrentando el duelo.

Short canceló varios shows de comedia que tenía programados con Steve Martin, así como su presencia en los Actors Awards, donde estaba nominado en la categoría de mejor actor de comedia.

Antes de la muerte de su hija Katherine, Martin se encontraba enfrentando los duelos por las muertes de sus amigos Catherine O'Hara y Rob y Michele Reiner.

Historias recomendadas:

Revelan Causa Oficial de Muerte de Eric Dane: De Qué Murió el Actor de Euphoria y Grey's Anatomy

¿Jim Carrey o su Doble? Lo Que Se Sabe del Supuesto Intercambio con Alexis Stone en los César