¿Jim Carrey o su Doble? Lo Que Se Sabe del Supuesto Intercambio con Alexis Stone en los César

La 51ª edición de los Premios César, celebrada el 26 de febrero de 2026 en el teatro Olympia de París, tuvo un momento inesperado. El actor Jim Carrey fue homenajeado con un César de Honor por su trayectoria en el cine, un galardón que reconoce su impacto cultural a nivel internacional.

Pero, lo que parecía ser una celebración tranquila se transformó en una teoría de la conspiración cuando usuarios de internet empezaron a cuestionar si la persona que recibió el premio en realidad era el legendario comediante o si, como sugieren varias publicaciones, se trataba de un “doble”.

La teoría viral: Alexis Stone y el “intercambio”

La controversia tomó fuerza cuando Alexis Stone, artista británico conocido por sus transformaciones hiperrealistas mediante maquillaje y prótesis, publicó en Instagram una serie de imágenes donde muestra lo que parece ser una máscara muy parecida al rostro de Carrey durante la ceremonia. En el pie de foto escribió: “Alexis Stone como Jim Carrey en Paris”.

Algunos interpretaron esta publicación como una prueba de que Stone habría estado en la ceremonia en lugar del verdadero actor. Las especulaciones sobre el presunto intercambio circularon rápidamente por internet con comentarios del tipo “este no es Jim Carrey” y comparativas del rostro del homenajeado con versiones anteriores.

Respuesta oficial: no hubo sustitución

Ante el revuelo que causó la publicación de Alexis Stone, los organizadores de los César se pronunciaron para desmentir la teoría conspirativa.

Según un delegado general de la ceremonia, la presencia de Jim Carrey en la gala fue auténtica y planificada con meses de anticipación, incluida la preparación de un discurso en francés que Carrey trabajó durante semanas para pronunciar.

El actor asistió acompañado de su familia y amigos cercanos, entre ellos el director Michel Gondry, con quien ha colaborado en varias películas. La Academia enfatizó que no existe evidencia de que alguien más haya recogido el premio en su nombre.

¿De dónde surgió el rumor?

La especulación comenzó principalmente por dos factores, primero, algunos internautas señalaron que Carrey lucía diferente durante la gala que en apariciones anteriores, avivando teorías en redes sobre “clones” o dobles.

En segundo lugar, la publicación de Alexis Stone: La imagen de su máscara y las alusiones a haber “interpretado” a Carrey encendieron las sospechas, aunque no existe prueba de que Stone estuviera en la gala esa noche.

