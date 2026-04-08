Taylor Momsen, de The Pretty Reckless, Sufre Mordida de Araña en Gira con AC/DC en México

La cantante y compositora estadounidense Taylor Momsen, de la banda The Pretty Reckless, mejor conocida por su papel infantil de Cindy Lou en “El Grinch”, sufrió la mordedura de una araña durante su gira con AC/DC en México. Así lo dio a conocer ella misma en sus redes sociales.

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The Pretty Reckless ha estado con las leyendas del rock AC/DC durante la mayor parte de la gira "Power Up" de los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll, que ya se extiende por más de dos años.

Taylor Momsen había sido mordida por un murciélago

Taylor Momsen ya había sido mordida por un murciélago en el escenario durante un concierto en España. Tuvo que vacunarse contra la rabia durante dos semanas.

Ahora Taylor Momsen tuvo otro encuentro con la fauna silvestre, esta vez sucedió durante la gira de AC/DC por México, donde fue mordida por una araña. Compartió un video en redes sociales donde se la ve recibiendo atención médica, incluyendo una inyección para contrarrestar el veneno. Esto escribió al respecto:

"No sería una gira de AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió morderme y su veneno me afectó mucho, así que los maravillosos médicos de México tuvieron que venir a ponerme una inyección antes del concierto de anoche”

En el video, antes de que un médico le administrara una inyección, mencionó lo siguiente:

"¿Cuándo se activarán mis superpoderes? Eso es lo que quiero saber".

El video también mostró las consecuencias de la mordida en la pierna de Momsen, que se observaba hinchada.

¿Cuándo fue mordida Taylor Momsen por un murciélago?

Taylor Momsen fue mordida por un murciélago en España el 29 de mayo de 2024, mientras su banda, The Pretty Reckless, abría el concierto de la gira Power Up de AC/DC en el Estadio Santiago Bernabéu.

Todo sucedió cuando se interpretaba la canción "Witches Burn", un murciélago voló hacia ella y se colocó en su pierna izquierda. Debido a la mordida tuvo que ir al hospital para ser vacunada contra la rabia.

El personal del hospital y la banda la apodaron "Batgirl". AC/DC incluso le organizó una fiesta de cumpleaños con temática de murciélagos y colocaron carteles de "prohibido murciélagos".

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Con información de N+

HVI